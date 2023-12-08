Игорю Стрелкову продлили арест на полгода

„Несмотря на отсутствие отрицательных характеристик, суд продлил меру пресечения Игорю Стрелкову на шесть месяцев. Следующее заседание — 14 декабря“, — передает его слова Spektr.

21 июля Стрелков был задержан в Москве. Его подозревают в в публичных призывах к экстремизму через телеграм-канал. Уголовному делу, которое возбуждено против Стрелкова, присвоили гриф „совершенно секретно“.

При этом сообщалось о возбуждении против него дела по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремизму с использованием интернета). Статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее Стрелков заявил, что намерен выдвигаться в качестве кандидата в президенты на выборах в марте 2024 года.

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