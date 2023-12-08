ФОТО | Келли Сильдару возвращается на снег после серьезной травмы колена

Сильдару, завоевавший бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине, повредила крестообразную связку и мениск правого колена во время тренировки при подготовке к X-Games в США в январе этого года и с тех пор не может заниматься своим любимым видом спорта.

Сильдару рассказала о своих планах вернуться на снег чуть более двух недель назад в студии ERR.

„Коленный ортез уже заказан, я жду, когда он будет готов, и тогда я смогу снова кататься на лыжах, чего очень жду“, - сказала тогда Сильдару.

Вот и настал долгожданный день. Сильдару впервые вернулась на снег в Руке (Финляндия) после серьезной травмы колена. Она поделилась радостной новостью со своими поклонниками в Instagram.

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