ЧЕ по плаванию на короткой воде: Ефимова, Цирк и Трибунцов вышли в финал

16-летняя Ефимова завершила предварительный заплыв третьей - 2.22,27.

Ефимова сильно стартовала в полуфинале, но на последних 25 метрах удерживалась на пятом месте. Энели уверено преодолела дистанцию, заняв третье место - 2.21,44. Ефимова квалифицировалась в финал, заняв в общем зачете восьмое место. Самой быстрой оказалась Тес Схаутен из Нидерландов, выигравший второй полуфинал - 2.16,98.

Ральф Трибунцов также вышел в финал. Трибунцов, занявший последнее место в предварительном заплыве, показал хороший результат в полуфинале и занял третье место - 50,64.

В завтрашнем финале также выступит и третий пловец из Эстонии, Крегор Цирк, который занял четвертое место в полуфинале на дистанции 200 м баттерфляем - 1.53,35. Эстонец стал седьмым в общем зачете по итогам двух заплывов.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.