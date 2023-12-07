ФОТО | Министры прибыли в Кадриорг, чтобы поужинать с Аларом Карисом

Это традиционный ужин в конце года, устраиваемый главой государства для правительства республики. Ужин пройдет в помещении канцелярии президента в Кадриорге.

Изначально мероприятие должно было начаться в 18:00, но его перенесли на час. Ужин продлится примерно до 21:00.

Причиной переноса времени ужина стал длинный рабочий день правительства, сообщили на месте фотографу Delfi.

О чем же будут говорить представители правительства с главой республики? Предположительно, обсудят повестку дня и, среди прочего, возможно, выяснят вопрос, кто именно из коалиции сказал президенту, что Кая Каллас могла бы покинуть свой пост.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.