ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (652-й день) | Военная поддержка Украины снизилась до минимума за все время войны

В ночь на 7 декабря российские войска атаковали Украину 18 дронами „Шахед“, из них 15 сбиты, сообщили Воздушные силы ВСУ. Армия России атаковала Украину дронами-камикадзе с мыса Чауда в Крыму. Основным направлением удара стали Хмельницкая и Одесская области.

Подразделениями ракетных войск поразили один вертолет, один зенитно-ракетный комплекс, три района сосредоточения российской армии, один склад боеприпасов и два артиллерийских средства.

За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения российской армии, один удар по пункту управления и три удара по зенитно-ракетным комплексам.

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, а также наносят потери ВС РФ на мелитопольском направлении. ВСУ удерживают занятые позиции на левом берегу Днепра.

Под артиллерийским огнем оказались более 160 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

За прошедшие сутки произошло 91 боевое столкновение. Вооруженные силы РФ нанесли два ракетных и 80 авиационных ударов, совершили 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. За прошедшие сутки силы ПВО Украины уничтожили одну управляемую ракету Х-59. В ночь на 7 декабря российские войска атаковали Украину 18 дронами „Шахед“, из них 15 уничтожены.

Республиканцы заблокировали в сенате законопроект о военной помощи Украине и Израилю. Причина произошедшего — разногласия между республиканцами и демократами по поводу иммиграционной политики. Законопроект помимо военной помощи предусматривает выделение средств на охрану границы.

Следственный комитет РФ сообщил, что накануне в результате атак украинской армии в самопровозглашенной ДНР погибли и пострадали сотрудники МЧС РФ , а ранения получили 17 мирных граждан. Два сотрудника МЧС РФ погибли, десять пострадали во время тушения пожара в Донецке, возникшего из-за повторного обстрела.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинская армия выпустила по населенным пунктам региона около 130 боеприпасов , а также совершила несколько атак БПЛА. Повреждены четыре домовладения и линия электропередач.

В Херсонской области российские военные атаковали жилые кварталы и сооружения насосной станции. Никто не пострадал.

В Запорожской области под обстрел попали 22 населенных пункта. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Никто не пострадал.

В Харьковской области под обстрел попал 21 населенный пункт. Ранены две женщины. Повреждены жилые дома, административное здание, предприятие, вокзал.

В Донецкой области в результате атак 6 декабря ранены четверо человек. Также стало известно об одном человеке, погибшем ранее.

Как сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер, российские войска в ночь на 7 декабря атаковали ударными беспилотниками Измаильский район. Украинские силы ПВО сбили почти все дроны, но есть попадания. По словам Кипера, российские войска атаковали „именно припортовую инфраструктуру Подунавья“. Повреждены складское помещение, элеватор и грузовики. Водитель одной из фур погиб. На месте произошел пожар.

„В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 15 ударных БпЛА противника. Привлекалась зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы“, — заявили в Воздушных силах.

Несмотря на то, что законопроект не удалось принять, и республиканцы, и демократы заверили, что осознают важность оказания военной помощи Украине и постараются найти компромисс как можно скорее.

Страны G7 согласовали постепенный ввод ограничений на импорт российских алмазов. Ограничение на импорт алмазов, добытых или переработанных в России, вступит в силу с 1 января 2024 года. В то же время импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, начнет постепенно вступать в силу с 1 марта 2024 года. К сентябрю страны G7 рассчитывают создать механизм проверки и сертификации необработанных алмазов. Запрет не коснется алмазов для промышленного использования. Ранее власти Евросоюза сообщили, что намерены ввести запрет на импорт алмазов в ЕС в рамках 12-го пакета санкций против России.

На теле бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, убитого в Московской области, нашли два пулевых ранения, сообщает Следственный комитет (СК) России. С места преступления изъяли две пистолетные гильзы и патрон.

СК назначил целый ряд экспертиз, ведутся допросы свидетелей и розыск причастных к убийству. Дело об убийстве экс-депутата Рады передано в управление по расследованию особо важных дел подмосковного СК.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива был найден мертвым днем 6 декабря. Его тело обнаружили в деревне Супонево в Одинцовском районе Московской области. Украинские СМИ утверждают, что Киву убили в результате спецоперации Службы безопасности Украины.

Украина запросила у Соединенных Штатов новые виды вооружения для отражения российской агрессии, среди них – истребители F/A-18 Hornet, ударные вертолеты Apache и другие виды оружия, сообщает агентство Reuters.

Как сообщается, сотрудники Минобороны Украины представили „перечень вооружений для удовлетворения потребностей сил обороны Украины“ во время закрытого заседания в Вашингтоне, на котором присутствовали правительственные чиновники и руководители оборонной промышленности США.