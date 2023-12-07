ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (652-й день) | Военная поддержка Украины снизилась до минимума за все время войны
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За прошедшие сутки произошло 91 боевое столкновение. Вооруженные силы РФ нанесли два ракетных и 80 авиационных ударов, совершили 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. За прошедшие сутки силы ПВО Украины уничтожили одну управляемую ракету Х-59. В ночь на 7 декабря российские войска атаковали Украину 18 дронами „Шахед“, из них 15 уничтожены.
Авиационным ударам подверглись: Красный Хутор Черниговской области; Синьковка, Ивановка, Песчаное Харьковской области; Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Спирное, Ивановское, Клищеевка, Ступочки, Авдеевка, Александрополь, Новомихайловка, Урожайное, Ровнополь Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Тягинка, Крынки и Львов Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 160 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Вооруженные сили Украины отбили атаки российской армии в районе Синьковки Харьковской области, Тернов, Веселого, Роздоловки, Богдановки, Клещеевки, Андреевки, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького, Первомайского, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки, Новодонецкого Донецкой области, Вербового, Новопрокоповки и Работино Запорожской области.
Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, а также наносят потери ВС РФ на мелитопольском направлении. ВСУ удерживают занятые позиции на левом берегу Днепра.
За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения российской армии, один удар по пункту управления и три удара по зенитно-ракетным комплексам.
Подразделениями ракетных войск поразили один вертолет, один зенитно-ракетный комплекс, три района сосредоточения российской армии, один склад боеприпасов и два артиллерийских средства.
В ночь на 7 декабря российские войска атаковали Украину 18 дронами „Шахед“, из них 15 сбиты, сообщили Воздушные силы ВСУ. Армия России атаковала Украину дронами-камикадзе с мыса Чауда в Крыму. Основным направлением удара стали Хмельницкая и Одесская области.
„В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 15 ударных БпЛА противника. Привлекалась зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы“, — заявили в Воздушных силах.
Как сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер, российские войска в ночь на 7 декабря атаковали ударными беспилотниками Измаильский район. Украинские силы ПВО сбили почти все дроны, но есть попадания. По словам Кипера, российские войска атаковали „именно припортовую инфраструктуру Подунавья“. Повреждены складское помещение, элеватор и грузовики. Водитель одной из фур погиб. На месте произошел пожар.
Региональные администрации Украины сообщили о последствиях российских атак, совершенных накануне.
В Донецкой области в результате атак 6 декабря ранены четверо человек. Также стало известно об одном человеке, погибшем ранее.
В Харьковской области под обстрел попал 21 населенный пункт. Ранены две женщины. Повреждены жилые дома, административное здание, предприятие, вокзал.
В Запорожской области под обстрел попали 22 населенных пункта. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Никто не пострадал.
В Херсонской области российские военные атаковали жилые кварталы и сооружения насосной станции. Никто не пострадал.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинская армия выпустила по населенным пунктам региона около 130 боеприпасов, а также совершила несколько атак БПЛА. Повреждены четыре домовладения и линия электропередач.
Следственный комитет РФ сообщил, что накануне в результате атак украинской армии в самопровозглашенной ДНР погибли и пострадали сотрудники МЧС РФ, а ранения получили 17 мирных граждан. Два сотрудника МЧС РФ погибли, десять пострадали во время тушения пожара в Донецке, возникшего из-за повторного обстрела.
Республиканцы заблокировали в сенате законопроект о военной помощи Украине и Израилю. Причина произошедшего — разногласия между республиканцами и демократами по поводу иммиграционной политики. Законопроект помимо военной помощи предусматривает выделение средств на охрану границы.
Несмотря на то, что законопроект не удалось принять, и республиканцы, и демократы заверили, что осознают важность оказания военной помощи Украине и постараются найти компромисс как можно скорее.
Страны G7 согласовали постепенный ввод ограничений на импорт российских алмазов. Ограничение на импорт алмазов, добытых или переработанных в России, вступит в силу с 1 января 2024 года. В то же время импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, начнет постепенно вступать в силу с 1 марта 2024 года. К сентябрю страны G7 рассчитывают создать механизм проверки и сертификации необработанных алмазов. Запрет не коснется алмазов для промышленного использования. Ранее власти Евросоюза сообщили, что намерены ввести запрет на импорт алмазов в ЕС в рамках 12-го пакета санкций против России.
На теле бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, убитого в Московской области, нашли два пулевых ранения, сообщает Следственный комитет (СК) России. С места преступления изъяли две пистолетные гильзы и патрон.
СК назначил целый ряд экспертиз, ведутся допросы свидетелей и розыск причастных к убийству. Дело об убийстве экс-депутата Рады передано в управление по расследованию особо важных дел подмосковного СК.
Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива был найден мертвым днем 6 декабря. Его тело обнаружили в деревне Супонево в Одинцовском районе Московской области. Украинские СМИ утверждают, что Киву убили в результате спецоперации Службы безопасности Украины.
Украина запросила у Соединенных Штатов новые виды вооружения для отражения российской агрессии, среди них – истребители F/A-18 Hornet, ударные вертолеты Apache и другие виды оружия, сообщает агентство Reuters.
Как сообщается, сотрудники Минобороны Украины представили „перечень вооружений для удовлетворения потребностей сил обороны Украины“ во время закрытого заседания в Вашингтоне, на котором присутствовали правительственные чиновники и руководители оборонной промышленности США.
Сегодня Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров в США встретились с госсекретарем Блинкеном, сообщает ОП.Обсудили перспективы выделения американцами дальнейшей помощи Украине. Ермак выразил надежду, что Конгресс ее все же одобрит. “Глава Офиса президента выразил надежду, что в скором времени начнется предметное обсуждение предложений американской стороны по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности для нашего государства“, - говорится в сообщении.
Поддержка Украины со стороны стран Запада в августе-октябре 2023 года достигла нового минимума, упав до 2,11 миллиарда долларов, что на 87% меньше, чем в тот же период 2022 года. Это самый низкий показатель с января 2022 года, сообщает Кильский институт мировой экономики, отслеживающий динамику поддержки Украины.
„Сейчас Украина все больше полагается на основную группу доноров, таких как США, Германия, страны Северной и Восточной Европы, которые продолжают обещать и поставлять как финансовую помощь, так и важное вооружение, например, истребители F-16“, — пишут авторы исследования.
При этом, как отметили в институте, за последние три месяца только 20 из 42 доноров взяли на себя обязательства предоставить новые пакеты помощи, что стало наименьшей долей активных доноров с начала войны. Европейский союз и США также не взяли на себя новых обязательств.
ФСБ объявила, что раскрыла взрыв в Северомуйском тоннеле — самом длинном тоннеле БАМ. Сотрудники ФСБ задержали гражданина Беларуси, который, по версии следствия, совершил теракт, действуя в интересах украинских спецслужб, пишет РИА Новости.
Утверждается, что подозреваемый получал указания от другого гражданина Беларуси, живущего в Литве и действующего под контролем украинских спецслужб.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
Вооруженные силы РФ отразили пять атак ВСУ в районе Синьковки Харьковской области и озера Лиман, две атаки — возле Дзержинска и Ямполовки Донецкой области, две — возле Клещеевки Донецкой области.
Армия РФ поразила командно-наблюдательные пункты трех бригад ВСУ в районе Серебрянки Донецкой области, а также склады боеприпасов и вооружения.
Средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Веселая Гора Донецкой области. В зоне боевых действий уничтожены 27 украинских беспилотников.
В Мосгорсуде состоялось предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего офицера ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина), арестованного по делу об экстремизме. Ему продлили меру пресечения на шесть месяцев.
Стрелкова арестовали в Москве 21 июля по обвинению в экстремизме из-за двух постов в его соцсетях: об аннексированном Крыме и выплатах военнослужащим. Стрелков вину не признал.
Суд в Нидерландах в ноябре 2022 года заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению, признав его виновным по делу о крушении малазийского „боинга“ в Донецкой области 17 июля 2014 года.
В прифронтовой зоне из-за обстрела остановились два блока ТЭС, сообщили в Минэнерго Украины. Днем российские военные нанесли удар „по одной из ТЭС в прифронтовой зоне“. Ведомство не уточнило, где это произошло. По данным Минэнерго, оборудование получило „серьезные повреждения“, из-за чего прекратили работу два энергоблока.
Как заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, в четверг в полдень „российская армия атаковала Тягинку“. Это село находится на берегу Днепра в той части Херсонской области, которую контролирует Украина. На другом берегу реки находятся российские войска.
„Пострадали четыре человека. В тяжелом состоянии в больницу доставили 67-летнего местного жителя. Медики борются за его жизнь. Состояние других раненых оценивают как средней тяжести. Это 63-летняя женщина и двое мужчин, 53 и 37 лет“, — написал Прокудин в телеграме. В областной прокуратуре заявили, что Тягинку обстреляли из реактивной артиллерии.
Генпрокуратура России обратилась к властям Канады с запросом об экстрадиции 98-летнего ветерана дивизии СС „Галичина“ Ярослава Гуньки, которого в сентябре пригласили в канадский парламент во время визита в страну президента Украины Владимира Зеленского. Как пишет „Коммерсант“, в своем запросе российское ведомство отметило, что Гунька был заочно обвинен в России по статье о геноциде — российские власти считают его причастным к убийству не менее 500 советских граждан на территории Львовской области.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.