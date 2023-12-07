ЧП и криминал
07.12.2023, 18:52

Полиция нашла пропавшего в Таллинне мужчину: он пытался проникнуть в охраняемое здание

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Delfi

В четверг, 7 декабря, полиция просила помощи в установлении местонахождения 47-летнего Виктора.

Виктор проживает в расположенном в Таллинне доме попечения. Во второй половине дня четверга мужчина отправился с компанией на городском автобусе в спортивный зал. Вероятно, мужчина вышел на какой-то остановке раньше, чем нужно, и этого никто не заметил. Полиция отметила, что самостоятельно вернуться обратно в дом по уходу мужчина не сможет.

В восьмом часу вечера полиция сообщила, что Виктор был найден в Мустамяэ, где он пытался проникнуть в одно находящееся под охраной здание на Эхитаяте теэ.

Полицейские доставили мужчину в дом попечения.

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