07.12.2023, 18:52
Полиция нашла пропавшего в Таллинне мужчину: он пытался проникнуть в охраняемое здание
ФОТО: Delfi
В четверг, 7 декабря, полиция просила помощи в установлении местонахождения 47-летнего Виктора.
Виктор проживает в расположенном в Таллинне доме попечения. Во второй половине дня четверга мужчина отправился с компанией на городском автобусе в спортивный зал. Вероятно, мужчина вышел на какой-то остановке раньше, чем нужно, и этого никто не заметил. Полиция отметила, что самостоятельно вернуться обратно в дом по уходу мужчина не сможет.
В восьмом часу вечера полиция сообщила, что Виктор был найден в Мустамяэ, где он пытался проникнуть в одно находящееся под охраной здание на Эхитаяте теэ.
Полицейские доставили мужчину в дом попечения.
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