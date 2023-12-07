Полиция нашла пропавшего в Таллинне мужчину: он пытался проникнуть в охраняемое здание

Виктор проживает в расположенном в Таллинне доме попечения. Во второй половине дня четверга мужчина отправился с компанией на городском автобусе в спортивный зал. Вероятно, мужчина вышел на какой-то остановке раньше, чем нужно, и этого никто не заметил. Полиция отметила, что самостоятельно вернуться обратно в дом по уходу мужчина не сможет.