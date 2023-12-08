Красавицы из Эстонии попали в топ лучших рейтинга Международной федерации фитнеса и бодибилдинга
Международная федерация бодибилдинга и фитнеса (IFBB) опубликовала на официальном сайте обновленный мировой рейтинг спортсменов по состоянию на первое декабря, куда также вошли девушки из Эстонии.
Регина Целик попала в десятку мирового рейтинга фитнес-бикини по версии Международной федерации бодибилдингу и фитнеса (IFBB).
Регина заняла в рейтинге 7-е место среди 400 женщин, набрав 23 балла и до третьего места ей на хватило трех очков.
На одном из турниров Регина также получила от международной федерации бодибилдинга и фитнеса (IFBB) Elite PRO карту.
PRO карту получают спортсмены, выигравшие международные турниры самого высокого уровня (чемпионат мира, чемпионат Европы, Arnold Classic, DIAMOND CUP).
В этот же рейтинг попали и другие представительницы Эстонии. Анна Белова 18-е место, Елизавета Атамански - 19-е место, Каролина Лийтма - 49-я, Кристина Лухамеис - 239 -я, Эвелин Вестеринен - 240-я, Анастасия Логинова - 241-я, Алина Богданова - 310-я, Кармен Кальюла - 372-я.
Анастасия Тойкка заняла второе место среди 400 женщин в мировом рейтинге, в категории женский велнес.
Анастасия, для которой этот сезон стал вторым в карьере, набрала 21 балл и до первого места ей не хватило 4 балла.
Благодаря хорошему выступлению Анастасия получила от международной федерации бодибилдинга и фитнеса две (IFBB) Elite PRO карты.
Теперь Анастасия и Регина, которые тренируются под руководством Андрея Кожина, могут перейти на профессиональный уровень.
Полный рейтинг спортсменов и спортсменок можно посмотреть ТУТ.
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