Красавицы из Эстонии попали в топ лучших рейтинга Международной федерации фитнеса и бодибилдинга

Регина Целик попала в десятку мирового рейтинга фитнес-бикини по версии Международной федерации бодибилдингу и фитнеса (IFBB).

Фитнес-бикини У всех спортсменок здесь ярко выраженная X-образная фигура, то есть с одинаковыми пропорциями верхней и нижней частей тела.

Регина заняла в рейтинге 7-е место среди 400 женщин, набрав 23 балла и до третьего места ей на хватило трех очков.

На одном из турниров Регина также получила от международной федерации бодибилдинга и фитнеса (IFBB) Elite PRO карту.

PRO карту получают спортсмены, выигравшие международные турниры самого высокого уровня (чемпионат мира, чемпионат Европы, Arnold Classic, DIAMOND CUP).

Выступления Регины в 2023 году: Чемпионат Эстонии - две золотые медали Diamond Cup в Португалии - две золотые медали, а также получила Elite Pro карту Чемпионат Латвии - золотая медаль Чемпионат Литвы - золотая медаль Чемпионат Мира по бодибилдингу и фитнесу IFBB - бронзовая медаль. Кубок Эстонии - золотая медаль Diamond cup в Мальте - серебренная медаль

В этот же рейтинг попали и другие представительницы Эстонии. Анна Белова 18-е место, Елизавета Атамански - 19-е место, Каролина Лийтма - 49-я, Кристина Лухамеис - 239 -я, Эвелин Вестеринен - 240-я, Анастасия Логинова - 241-я, Алина Богданова - 310-я, Кармен Кальюла - 372-я.

Анастасия Тойкка заняла второе место среди 400 женщин в мировом рейтинге, в категории женский велнес.

Велнес Категория велнес предназначена для женщин, которые предпочитают развивать менее мышечное телосложение, слегка атлетическое и эстетически приятное, с небольшим дисбалансом между верхом и низом, в сторону более развитого низа

Анастасия, для которой этот сезон стал вторым в карьере, набрала 21 балл и до первого места ей не хватило 4 балла.

Благодаря хорошему выступлению Анастасия получила от международной федерации бодибилдинга и фитнеса две (IFBB) Elite PRO карты.

Теперь Анастасия и Регина, которые тренируются под руководством Андрея Кожина, могут перейти на профессиональный уровень.

Выступления Анастасии в 2023 году: Чемпионат Мира по бодибилдингу и фитнесу IFBB - абсолютная чемпионка в категории велнес, первое место в категории велнес-мастера. Diamond cup в Мальте, в категории велнес-мастера - 1-е место Diamond cup в Португалии, в категории велнес-мастера- 1-е место. Diamond cup, категория велнес- 1-е место IFBB INTERNATIONAL CUP в Риге - 1-е место. LITHUANIA GRAND PRIX-1-е место. Чемпионат Эстонии, велнес -1-е место, велнес-мастера - 1-е место Кубок Эстонии , велнес- 1-е место, Womens Wellness masters- 1-е место Чемпионат Мира по бодибилдингу и фитнесу IFBB, велнес - 3-е место JOSE MONTEIRO INTERNATIONAL CUP в Португалии, велнес -2-е место LUXEMBOURG DIAMOND CUP, велнес - 3-е место IFBB European Championships, велнес-мастера - 2-е место IFBB European Championships, велнес- 3-е место. Diamond cup в Мальте, велнес - 2-е место Elite Pro Show в Мальте, велнес - 3-е место Diamond cup в Португалии, велнес - Получила Elite Pro карту, которая даёт право выступать на профессиональных турнирах. JOSE MONTEIRO INTERNATIONAL CUP в Португалии - Получила Elite Pro карту.

Полный рейтинг спортсменов и спортсменок можно посмотреть ТУТ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.