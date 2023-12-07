ВИДЕО | Малинин впервые в истории исполнил четверной аксель в короткой программе

Изначально элемент, исполненный Малининым, горел как незасчитанный, однако позже судьи пересчитали оценку за технику. В сумме американский спортсмен получил 106,90 балла. Помимо акселя, Малинин прыгнул ещё каскад четверной лутц — тройной тулуп и обязательный сольный тройной аксель.

Финал Гран-при ISU проходит в Пекине с 7 по 9 декабря. Спортсмены, выступающие в мужском одиночном катании, представят произвольную программу в заключительный день соревнований.

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