Энели Ефимова: я создана для воды. Плавание дается мне немного легче, чем другим

Интервью состоялось перед ЧЕ по плаванию на короткой воде.

Энели, вы уже говорили, что, когда были маленькой, занимались равными видами спорта. Что вообще побудило тебя заняться плаванием?

Когда я была в детском саду, я действительно занималась четырьмя или пятью видами спорта. Но когда пришло время идти в школу, я начал посещать общеобразовательную школу на эстонском и на английском языках, поэтому посещать все спортивные секции стало невозможно. Мама сказала мне выбрать тот вид спорта, который мне нравится. Я выбрала плавание.

Вы ходили в две школы одновременно?

Да! Англоязычная школа — это та, где сначала учишь слова, потом начинаешь читать книги. Каждый раз, когда мы дочитывали книгу, нам давали приз. Нас также обучали религиоведению, математике, химии и общественным наукам на английском языке. Там действительно были очень хорошие учителя. В какой-то момент стало сложнее, когда мы сосредоточились на грамматике. Я рано бросила школу и переехала в Таллинн, но, как правило, девятый класс там заканчивают, сдав кембриджский экзамен.

Семья у вас русскоязычная, но вы ходили в эстонскую школу. Это был осознанный выбор родителей?

Да, для моей мамы это очень важно. Если мы живем в Эстонии, мы должны говорить по-эстонски. И вообще, знание языка очень важно. Я ходила в эстонский детский сад, поэтому вопрос о том, в какую школу пойти, не стоял. Например, когда я общаюсь со своими друзьями, которые ходят в русскую школу, я не понимаю русские текстовые упражнения, потому что язык специфический. Конечно, наиболее быстро развитие языка произошло после переезда в Таллинн, потому что в Силламяэ общение по-прежнему шло на русском. Но в Таллинне я окончательно влилась в эстонскую среду. Изучение языка зависит от самих людей.

Недавно я совершил долгую прогулку по Силламяэ и должен признать, что это прекрасный город.