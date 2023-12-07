Энели Ефимова: я создана для воды. Плавание дается мне немного легче, чем другим
Энели Ефимова (16 лет), занявшая шестое место на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира по плаванию в этом году и только что выигравшая золото на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, еще до школы выбрала тот вид спорта, который ей больше всего нравился. Следующие десять лет только подтвердили, что она не ошиблась с выбором. Об этом она рассказа журналу „Liikumine ja Sport“.
Интервью состоялось перед ЧЕ по плаванию на короткой воде.
Энели, вы уже говорили, что, когда были маленькой, занимались равными видами спорта. Что вообще побудило тебя заняться плаванием?
Когда я была в детском саду, я действительно занималась четырьмя или пятью видами спорта. Но когда пришло время идти в школу, я начал посещать общеобразовательную школу на эстонском и на английском языках, поэтому посещать все спортивные секции стало невозможно. Мама сказала мне выбрать тот вид спорта, который мне нравится. Я выбрала плавание.
Вы ходили в две школы одновременно?
Да! Англоязычная школа — это та, где сначала учишь слова, потом начинаешь читать книги. Каждый раз, когда мы дочитывали книгу, нам давали приз. Нас также обучали религиоведению, математике, химии и общественным наукам на английском языке. Там действительно были очень хорошие учителя. В какой-то момент стало сложнее, когда мы сосредоточились на грамматике. Я рано бросила школу и переехала в Таллинн, но, как правило, девятый класс там заканчивают, сдав кембриджский экзамен.
Семья у вас русскоязычная, но вы ходили в эстонскую школу. Это был осознанный выбор родителей?
Да, для моей мамы это очень важно. Если мы живем в Эстонии, мы должны говорить по-эстонски. И вообще, знание языка очень важно. Я ходила в эстонский детский сад, поэтому вопрос о том, в какую школу пойти, не стоял. Например, когда я общаюсь со своими друзьями, которые ходят в русскую школу, я не понимаю русские текстовые упражнения, потому что язык специфический. Конечно, наиболее быстро развитие языка произошло после переезда в Таллинн, потому что в Силламяэ общение по-прежнему шло на русском. Но в Таллинне я окончательно влилась в эстонскую среду. Изучение языка зависит от самих людей.
Недавно я совершил долгую прогулку по Силламяэ и должен признать, что это прекрасный город.
Мама всегда говорит, что Силламяэ - отличное место для воспитания детей: городок небольшой, но здесь есть эстонская, русская и английская школы, много развлечений, можно заниматься спортом.
Вы начали заниматься плаванием в возрасте пяти лет. Помните ли свои первые соревнования?
Они проходили в старом бассейне в Кохтла-Ярве, где вода была зеленой. Для меня то, что я поехала на соревнования в другой город, было большим событием. В плавании на спине я сделал первый старт и заняла четвертое место. Мне было очень грустно. Мама сказала, что если я хочу победить, то должна больше работать. Тогда я стала больше плавать брассом и на следующих соревнованиях завоевала медаль. В первый год, когда я начала участвовать в соревнованиях, я прогрессировала очень быстро. Мне было восемь лет.
Вы помните, какой был первый приз?
Медаль, которая была настолько важна для меня, что я не снимала ее с шеи несколько дней.
Год был 2012-й. Знали ли вы тогда кого-то из наших лучших пловцов, следили ли за кем-то?
Я была очень молода, я знала своих соперниц, но за эстонским плаванием начала следить через год или полтора.
Вы уехали в Таллинн в возрасте 12 лет. Почему?
Я не видела перспектив для того, чтобы развиваться дальше в Силламяэ.
Как вы реализовали свой план переезда в столицу? Наверное, очень помогло то, что ваши бабушка и дедушка живут в Таллинне?
Идея пришла в апреле, летом я уже переехала, начала тренироваться с новой группой и жила с бабушкой и дедушкой. Это был период привыкания и к новому тренеру, и к группе. В сентябре началась учеба, я переехала в общежитие Аудентес и начала знакомиться со школой. Но некий фундамент у меня уже был, и я уже привыкла к тренировкам и группе. Так что мне не пришлось начинать с нуля. В школе все так же помогали осуществить плавный переход. На самом деле, привыкание произошло очень быстро.
В Аудентес вас окружали спортсмены, но сколько человек в вашем классе в Силламяэ занимались спортом?
На самом деле, много: у нас была куча футболистов, кто-то танцевал, девушка занималась гимнастикой.
Исследования показывают, что многие дети имеют избыточный вес. В вашей школе такое было?
У нас была ситуация, когда, если отменялся урок, все надеялись, что его заменит физкультура, потому что мы так хотели играть в народный мяч. Даже те, кто не ходил на тренировки, были очень активны физически. О лишнем весе не могло быть и речи. На переменах мы играли в пятнашки и часто попадали в передряги, бегая по школе.
Это было определенно правильное решение, так как результаты стали быстро улучшаться. Когда вы попали в карусель международных соревнований?
Всего два года назад (2021). Тогда я поехала на первые титульные соревнования и сразу на Олимпийские игры. До этого была корона, и мы не могли выбраться.
Действительно, мы уже начали забывать о том времени. Насколько первый год коронавируса помешал вашим тренировкам?
Я не плавала два месяца, но я была маленькой, 13 лет, поэтому перерыв был не так важен, как сейчас. В каком-то смысле коронавирус пошел мне на пользу, потому что в 2020 году я бы не попала на Олимпиаду, а в 2021-м попала.
Вам было 14 лет, и вы участвовали в полуфинале Олимпийских игр. Вы сами сказали, что были разочарованы тем, что не попали в финал. Так ли это было на самом деле?
Уже было неожиданно, что я выполнила норматив. Скачок в развитии – улучшение рекорда на четыре секунды на 100 метрах за год – был очень мощным. Оглядываясь назад, я не понимала, куда еду. Я подумала: окей, круто, Олимпиада. Целью было выйти из предварительных заплывов, и я этого добилась. Я была не столько разочарована тем, что не вышла в финал, сколько тем, что плохо проплыла в полуфинале. Наверное, в тот момент я поняла, что нахожусь в полуфинале Олимпийских игр и теперь должна выложиться по полной. Я занервничала. Вообще, я очень хладнокровна.
На Олимпийских играх в Париже через полгода все будет по-другому: атмосфера будет другой, потому что зрители вернутся. А вы едете туда в качестве большой надежды Эстонии. Что вы чувствуете в связи с этим?
Я пытаюсь снять напряжение. Однако до олимпийского золота еще далеко. Для этого нужен следующий большой скачок. Как только я выполнила норматив, мне стали звонить представители СМИ и спрашивать, завоюю ли я медаль. Я три или четыре раза объяснила, что не хочу отвечать на этот вопрос. Я бы сказала, что это не оказывает на меня никакого давления, просто заставляет немного нервничать. Я не прогнозист. Даже если я знаю, как выступлю я, то как выступят другие, не знаю.
Вы говорили, что у вас в основном стальные нервы. Кроме полуфинала Олимпийских игр в Токио, есть ли еще соревнования, где вы нервничали?
В сентябре, когда я завоевала серебро на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира среди юниоров, я проплыла плохо. Я проиграла золото, потому что за день до этого в полуфинале была намного быстрее всех. Не могу сказать, что я нервничала, но технически это был очень плохой заплыв. После этого мне было гораздо грустнее, чем после Олимпиады. Я все еще была фавориткой и отдала победу.
Большая звезда в вашей дисциплине, то есть брассе, – это Рута Мейлутите из Литвы, за которой мы уже наблюдали на Олимпийских играх 2012 года. Вы следили за ее путем развития?
В 2012 году мне было пять лет, и я еще не смотрела Олимпийские игры. В 2016 году все прошло не очень хорошо. Я слышала, но не видела, как она плывет. Меня часто сравнивали с Рутой после того, как я выполнила олимпийский норматив.
В 16 лет вы находитесь на вершине мира и движетесь к тому, чтобы стать лучшей эстонской пловчихой всех времен. Что вы сделали лучше, чем все остальные? Талант, трудолюбие, подход, Х-фактор?
Прежде всего, талант. Скажем прямо, когда мне было девять лет, я опережала конкурентов на 10 метров, просто ходила на тренировки, как все, и не делала ничего особенного. При том, что многие тренировались два раза в неделю и ходили в тренажерный зал. Я начала делать все это, только когда переехала в Таллинн. До того тренировки выглядели так: проплыть три километра на технику, и все.
Я создана для воды. Прогресс становится все труднее, но, к счастью, плавание дается мне немного легче, чем другим.
Кто входит в вашу команду, кроме тренера Хенри Хейна?
Я хожу к Кристи Синг на физиотерапию. Если есть проблемы со здоровьем, я звоню доктору Музе Лепику.
По кому вы скучаете?
Психолог очень важен, особенно когда тренировки очень интенсивные или когда я долго не нахожусь вне дома. Например, после коронавируса, когда я три месяца жила дома с мамой и сестрой, было довольно сложно вернуться в Таллинн. Обычно я бываю дома раз в два-три месяца. Но с мамой я созваниваюсь каждый день, часто по несколько раз в день. Когда трудно, она приезжает в Таллинн. В лагерях мои соседи по комнате часто не понимают, почему я должна разговаривать с мамой каждый день, но для меня и моей сестры она - самый важный человек, который так много для нас сделал.
Как вы расставляете для себя приоритеты, если в день несколько стартов?
В титульных соревнованиях я плаваю только брассом, так что здесь проблем нет. Максимум я делаю два старта в день: утром предварительный заплыв и вечером полуфинал. На эстонских соревнованиях я часто плаваю как угодно, только не брассом. Кроме того, чемпионаты Эстонии длятся три дня, и тогда приходится все время прыгать в бассейн. Например, на молодежном чемпионате 2020 года я выступала в десяти индивидуальных и эстафетных заплывах. Я выиграла десять из десяти! Я действительно проплыла все, от 400 м комплексом до 50 м баттерфляем. Это был очень крутой результат.
Какое достижение для вас сейчас самое важное?
Серебряная медаль на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде - это самое важное. Мой тренер сказал мне во время заплыва, что он знал, что я выиграю медаль. Но он не знал, какую именно. Я ничего не ожидала, но это был определенный пик. А во-вторых, место в финале чемпионата мира этого года на дистанции 100 м брассом. Проплыв с личным рекордом в полуфинале и попав в финал, я получила огромное удовольствие и удовлетворение.
Победа, несомненно, необходима первоклассному спортсмену, но насколько важны другие награды? Например, звание лучшего спортсмена года?
Два года назад я стала лучшей молодой спортсменкой. В 15 лет, отправляясь на церемонию, я не питала никаких надежд. Но это было очень крутое событие. Быть лучшей молодой спортсменкой во всех дисциплинах в Эстонии - это важный титул. В прошлом году я заняла второе место после Кармен (Бруус - прим. ред.) и была немного расстроена. Если бы мне удалось снова стать лучшей девушкой года, это было бы совершенно потрясающее чувство!
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