ЧЕ по плаванию на короткой воде: Ефимова, Романюк, Цирк и Трибунцов вышли в полуфинал

16-летняя Энели Ефимова, завоевавшая золотую медаль на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в среду, вышла в полуфинал на дистанции 200 м брассом, преодолев дистанцию за 2.22,27.

Мария Романюк также вышла в полуфинал, установив личный рекорд - 2.23,43. Предыдущий ее рекорд был 2.24,45, который она установила в 2019 году.

Полуфиналы среди женщин на дистанции 200 м брассом состоятся сегодня в 19.24 и 19.29.

В мужском заплыве на 100 м на спине Ральф Трибунцов занял 19-е место в предварительном заплыве - 52,08, но поскольку в полуфинал попадали по два лучших представителя от каждой страны, и пять британцев опередили Трибунцова, он стал последним, кто вышел в полуфинал. Об этом сообщает ERR.

Мужской полуфинал на дистанции 100 м на спине начнется в 18:36

Крегор Цирк проплыл 200 м баттерфляем за 1.55,63, что стало шестым результатом в предварительных заплывах.

Мужской полуфинал на дистанции 200 м баттерфляем начнется в 19:34.

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