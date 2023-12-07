Клуб Пеле и Неймара впервые за 111 лет вылетел из чемпионата Бразилии
Один из самых титулованных клубов Бразилии, за который в разные годы выступали лучшие бомбардиры бразильской сборной Пеле и Неймар, закончил сезон с тремя поражениями подряд. проиграв „Байе“ борьбу за спасительное 16-е место в турнирной таблице.
В заключительном туре „Сантос“ устраивала только победа, так как „Байя“ в параллельной встрече сумела разгромить „Атлетико Минейро“ (4:1), пишет Sportmail.
Таким образом „Сантос“ впервые с момента своего основания в 1912 году покинет чемпионат Бразилии и следующий год начнет во втором бразильском дивизионе. Сообщается, что разочарованные вылетом команды фанаты жгут автомобили в окрестностях стадиона в Сан-Паулу.
Чемпионом Бразилии во второй раз подряд стал „Палмейрас“. Вторым финишировал „Гремио“, ведомый бывшим нападающим „Барселоны“ Луисом Суаресом. Третьим стал „Атлетико Минейро“, за который выступает экс-форвард „Зенита“ Халк.
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