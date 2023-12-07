07.12.2023, 09:03
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе в Брянске(2)
ФОТО: AP
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе в Брянске, пишет ТАСС.
Как сообщили агентству в оперативных службах, ЧП произошло в гимназии №5.
Как сообщил собеседник агентства, ученица пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и оперативные службы. Обстоятельства ЧП выясняются.
По информации РИА Новости, оружие принадлежало отцу школьницы.
Агентство также сообщает, что школьница ранила четырех учеников и покончила с собой.
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