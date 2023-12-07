Восьмиклассница устроила стрельбу в школе в Брянске

Как сообщили агентству в оперативных службах, ЧП произошло в гимназии №5.

Как сообщил собеседник агентства, ученица пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и оперативные службы. Обстоятельства ЧП выясняются.

По информации РИА Новости, оружие принадлежало отцу школьницы.

Агентство также сообщает, что школьница ранила четырех учеников и покончила с собой.

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