МНЕНИЕ | Олег Самородний: нынешние центристские перебежчики не чета прежним рекордсменам

Уже довольно давно я некоторое время вел так называемые „разговорные“ передачи на местном частном русскоязычном телеканале. Как-то в Таллинн заехала очень напыщенная деятельница – то ли продюссерша, то ли редакторша – одного из российских федеральных телеканалов. Посмотрев мою передачу, она по доброте душевной решила поучить меня уму-разуму. Ее поучение сводилось к тому, что я выгляжу на телеэкране уж чересчур умным. Свою мысль она выразила примерно так: