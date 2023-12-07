МНЕНИЕ | Олег Самородний: нынешние центристские перебежчики не чета прежним рекордсменам(9)
Многие члены нынешнего руководства Центристской партии – это перебежчики из других партий, главным образом, из Социал-демократической партии. Здесь в качестве примеров можно привести Михаила Кылварта и Вадима Белобровцева. Да и вообще перебежки в Центристскую партию русскоязычных политиков – это давняя традиция, начало которой положил Михаил Стальнухин, в свое время перебежавший в Центристскую партию из Демократической партии труда.
Уже довольно давно я некоторое время вел так называемые „разговорные“ передачи на местном частном русскоязычном телеканале. Как-то в Таллинн заехала очень напыщенная деятельница – то ли продюссерша, то ли редакторша – одного из российских федеральных телеканалов. Посмотрев мою передачу, она по доброте душевной решила поучить меня уму-разуму. Ее поучение сводилось к тому, что я выгляжу на телеэкране уж чересчур умным. Свою мысль она выразила примерно так: