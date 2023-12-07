Мнение
07.12.2023, 12:07

МНЕНИЕ | Олег Самородний: нынешние центристские перебежчики не чета прежним рекордсменам

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Начало партийным метаниям положил Михаил Стальнухин
Олег Самородний
публицист
Олег Самородний
Олег Самородний
ФОТО: Alar Truu | Õhtuleht

Многие члены нынешнего руководства Центристской партии – это перебежчики из других партий, главным образом, из Социал-демократической партии. Здесь в качестве примеров можно привести Михаила Кылварта и Вадима Белобровцева. Да и вообще перебежки в Центристскую партию русскоязычных политиков – это давняя традиция, начало которой положил Михаил Стальнухин, в свое время перебежавший в Центристскую партию из Демократической партии труда.

Уже довольно давно я некоторое время вел так называемые „разговорные“ передачи на местном частном русскоязычном телеканале. Как-то в Таллинн заехала очень напыщенная деятельница – то ли продюссерша, то ли редакторша – одного из российских федеральных телеканалов. Посмотрев мою передачу, она по доброте душевной решила поучить меня уму-разуму. Ее поучение сводилось к тому, что я выгляжу на телеэкране уж чересчур умным. Свою мысль она выразила примерно так:

- Видите ли, Олег, большинство телезрителей – люди простые, поэтому раскрывать тему перед ними надо попроще, как бы опустившись на их уровень, чтобы они вас за своего принимали.

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