ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (651-й день) | „Кончились деньги и истекло время“: Киев опасается, что без американского оружия Украина проиграет
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Российские войска атаковали Украину беспилотниками. ВСУ сообщили, что сбили 41 дрон
Ночью 6 декабря российские войска запустили по Украине 48 беспилотников типа „Шахед“. Об этом говорится в сообщении Воздушного командования ВСУ.
По данным ВСУ, силы ПВО сбили 41 дрон.
В ночь на 6 декабря российские войска несколько раз атаковали Херсон с оккупированного левого берега Днепра. Об этом сообщил глава городской администрации Роман Мрочко. По его словам, один человек получил ранения. Повреждения получили автомобили, жилые дома и медицинское учреждение.
В свою очередь глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин сообщил, что в результате российских обстрелов области за сутки погибли три человека, еще семь получили ранения.
Ермак: без военной помощи США Украина рискует проиграть войну
Если американские власти отложат вопрос военной помощи, то это создаст „большой риск“ того, что Украина проиграет в войне с Россией. Об этом в ходе визита в США заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает Reuters.
Дальнейшая отсрочка военной помощи создает „большой риск того, что мы окажемся в том же положении, в котором находимся сейчас“. „И, конечно же, это делает невозможным постоянное освобождение [территорий] и создает большой риск проиграть эту войну“, — сказал Ермак.
В Непале задержали 10 человек, отправлявших местных жителей в Россию для вербовки в армию
Местная полиция сообщила, что задержанные собирали с молодых людей деньги (до 9 тысяч долларов) и отправляли в Россию по туристическим визам через ОАЭ. После этого их вербовали в российскую армию.
Глава полиции округа Катманду Бхупедра Кхатри назвал это „контрабандой людей“.
Путин прилетел на переговоры в Объединенные Арабские Эмираты. Потом он отправится в Саудовскую Аравию
Самолет президента России Владимира Путина прибыл в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В ОАЭ у Путина запланированы переговоры с лидером страны Мохаммедом Аль Нахайяном — сначала в составе делегаций, а затем один на один.
В конце дня Путин отправится в Саудовскую Аравию, где встретится с наследным принцем Мохаммедом Аль Саудом.
„Би-би-си“: мигрантов, пытавшихся попасть в Финляндию из России, вербуют в российскую армию под угрозой выдворения
Гражданин Сомали, пытавшийся и не сумевший попасть в Финляндию со стороны России, рассказал „Русской службе Би-би-си“, что его и еще нескольких иностранцев задержали из-за просроченных виз и попытались завербовать в российскую армию под угрозой выдворения.
Свидетельства вербовки, как пишет „Би-би-си“, есть и у правозащитников. Активистка польской группы поддержки беженцев Hope & Humanity Poland Зося Красновольска рассказала о гражданине Ирака, который решил ехать в Финляндию, был арестован из-за просроченной визы и тоже получил предложение пойти в наемники.
В Луганске при взрыве автомобиля погиб депутат аннексированной ЛНР Олег Попов. СК РФ возбудил дело о теракте
В Луганске при взрыве автомобиля погиб депутат регионального парламента аннексированной ЛНР Олег Попов, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
По данным ведомства, взрыв автомобиля произошел днем 6 декабря в результате детонации неустановленного устройства. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статьям о теракте, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и незаконном приобретении, хранении и передаче взрывчатых веществ или взрывных устройств.
В Подмосковье убит бывший украинский депутат Илья Кива. Он был в „Правом секторе“, а потом — в пророссийской партии „Оппозиционная платформа“
О гибели бывшего депутата Рады заявил официальный представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
„Да, можем подтвердить, что Кива — все. И такая судьба будет постигнуть других предателей Украины“, — цитирует чиновника „РБК-Украина“.
Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине до конца года
Американские законодатели должны одобрить финансирование Украины в этом месяце, иначе они рискуют преподнести России „величайший подарок“, заявил президент США Джо Байден.
„Это не может ждать, — сказал Байден. — Конгресс должен одобрить дополнительное финансирование для Украины до того, как он уйдет на каникулы — все просто“.
Одновременно стало известно, что США отправляют в Украину новый пакет военной помощи на 175 млн долларов из оставшихся средств.
Как сообщили в Госдепартаменте, пакет включает в себя боеприпасы для систем ПВО и стрелкового оружия, а также оборудование для защиты критически важной инфраструктуры.
В Украину вернулись еще восемь детей, заявил глава офиса президента
„Четверо девочек и четверо парней от 8 до 18 лет уже скоро воссоединятся со своими семьями и встретят праздники в объятиях своих близких на Родине“, — написал в телеграме глава офиса президента Украины Андрей Ермак, опубликовав фото.
Он поблагодарил Катар и ЮНИСЕФ за „вовлеченность в процесс“ возвращения депортированных в Россию детей.
Подготовлено по онлайну „Медузы“ и „Би-би-си“.
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