ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (651-й день) | „Кончились деньги и истекло время“: Киев опасается, что без американского оружия Украина проиграет

Российские войска атаковали Украину беспилотниками. ВСУ сообщили, что сбили 41 дрон

Ночью 6 декабря российские войска запустили по Украине 48 беспилотников типа „Шахед“. Об этом говорится в сообщении Воздушного командования ВСУ.

По данным ВСУ, силы ПВО сбили 41 дрон.

В ночь на 6 декабря российские войска несколько раз атаковали Херсон с оккупированного левого берега Днепра. Об этом сообщил глава городской администрации Роман Мрочко. По его словам, один человек получил ранения. Повреждения получили автомобили, жилые дома и медицинское учреждение.

В свою очередь глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин сообщил, что в результате российских обстрелов области за сутки погибли три человека, еще семь получили ранения.

Ермак: без военной помощи США Украина рискует проиграть войну

Если американские власти отложат вопрос военной помощи, то это создаст „большой риск“ того, что Украина проиграет в войне с Россией. Об этом в ходе визита в США заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает Reuters.

Дальнейшая отсрочка военной помощи создает „большой риск того, что мы окажемся в том же положении, в котором находимся сейчас“. „И, конечно же, это делает невозможным постоянное освобождение [территорий] и создает большой риск проиграть эту войну“, — сказал Ермак.

В Непале задержали 10 человек, отправлявших местных жителей в Россию для вербовки в армию

Местная полиция сообщила, что задержанные собирали с молодых людей деньги (до 9 тысяч долларов) и отправляли в Россию по туристическим визам через ОАЭ. После этого их вербовали в российскую армию.

Глава полиции округа Катманду Бхупедра Кхатри назвал это „контрабандой людей“.

Путин прилетел на переговоры в Объединенные Арабские Эмираты. Потом он отправится в Саудовскую Аравию

Самолет президента России Владимира Путина прибыл в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В ОАЭ у Путина запланированы переговоры с лидером страны Мохаммедом Аль Нахайяном — сначала в составе делегаций, а затем один на один.