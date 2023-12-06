25 игроков подали в суд на футбольную ассоциацию Англии из-за черепно-мозговых травм

Все игроки, требующие компенсации, страдают от необратимых неврологических нарушений, таких как хроническая травматическая энцефалопатия и постконтузионный синдром, сообщает Чемпионат.

В настоящий момент истцы предпочитают сохранять свою анонимность, однако они могут отказаться от неё уже 16 января, когда пройдёт первое заседание суда по данному делу.

Как сообщается, большей части футболистов 60-70 лет. Именно в этом возрасте проявляются проблемы со здоровьем. Однако среди истцов есть игроки и моложе, которые начали испытывать проблемы ещё в 30 лет.

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