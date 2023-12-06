Глава Союза работников образования: забастовка обязательно состоится в следующем году. Этому правительству доверять нельзя

„Забастовка точно не состоится в этом году, потому что, если мы завтра объявили бы о ней, то самое раннее ее можно было бы провести 21 декабря, а это будет первый день каникул“, - сообщил Вольтри и добавил, что ясности еще нет и в отношении найденных для учителей 8 миллионов дополнительных средств, которые в госбюджет все еще не поступили.