06.12.2023, 19:19
Глава Союза работников образования: забастовка обязательно состоится в следующем году. Этому правительству доверять нельзя(7)
ФОТО: ILMAR SAABAS | DELFI MEEDIA
Председатель Союза работников образования Эстонии (EHL) Реэмо Вольтри сообщил, что еще нужно обсудить, какое время будет подходящим для забастовки учителей. Вероятно, она состоится в январе или весной во время госэкзаменов. По его словам, у педагогов большое разочарование, и доверие к правительству пропало.
Государственный примиритель завершил спор о зарплате учителей подписанием протокола разногласий, а это означает, что учителя могут провести полноценную забастовку. Совет EHL соберется на следующей неделе, чтобы определить, когда состоится стачка.