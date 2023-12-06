Новости Эстонии
06.12.2023, 19:19

Глава Союза работников образования: забастовка обязательно состоится в следующем году. Этому правительству доверять нельзя

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Реэмо Вольтри
Реэмо Вольтри
ФОТО: ILMAR SAABAS | DELFI MEEDIA

Председатель Союза работников образования Эстонии (EHL) Реэмо Вольтри сообщил, что еще нужно обсудить, какое время будет подходящим для забастовки учителей. Вероятно, она состоится в январе или весной во время госэкзаменов. По его словам, у педагогов большое разочарование, и доверие к правительству пропало.

Государственный примиритель завершил спор о зарплате учителей подписанием протокола разногласий, а это означает, что учителя могут провести полноценную забастовку. Совет EHL соберется на следующей неделе, чтобы определить, когда состоится стачка.

Забастовка точно не состоится в этом году, потому что, если мы завтра объявили бы о ней, то самое раннее ее можно было бы провести 21 декабря, а это будет первый день каникул“, - сообщил Вольтри и добавил, что ясности еще нет и в отношении найденных для учителей 8 миллионов дополнительных средств, которые в госбюджет все еще не поступили.

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