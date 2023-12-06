Умер известный британский бодибилдер по прозвищу „Динозавр“

Шон Дэвис по прозвищу „Динозавр“ - один из самых известных культуристов всех времен. В 1996 году он стал победителем конкурса „Мистер Вселенная“. За свою блестящую карьеру Дэвис также занимал первые места на конкурсах „Мистер Европа“ и „Мистер Про Вселенная“.

Причина смерти Дэвиса неизвестна, но на протяжении всей карьеры его мучили проблемы с почками, что вынудило его завершить профессиональную карьеру. В 2009 году Дэвис перенес пересадку почки. До этого он проходил диализ три раза в неделю. После выхода на пенсию Дэвис стал бороться с почечной недостаточностью.

Эдвард Эбби, бывший соперник Дэвиса, был потрясен этой новостью. „Сегодня утром я проснулся с печальной новостью: мой железный воин Шон Дэвис умер. Он победил меня на чемпионате Великобритании в 1996 году. Дэвис был первым, а я третьим. Покойся с миром, тебя будет не хватать“, — написал Эбби.

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