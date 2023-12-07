07.12.2023, 08:55
За шутку про бомбу в аэропорту Таллинна мужчина оказался в арестном доме
ФОТО: | Delfi Meedia
Суд назначил Райво арест на одни сутки, наказание мужчина отбыл еще в октябре, сразу после того, как был задержан. „В следующий раз Райво как следует подумает о том, что и где говорить“, - сказала судья, вынося решение.
17 октября Райво прибыл в таллинский аэропорт имени Леннарта Мери, при себе у него был чемодан. Разговаривая с сотрудником аэропорта у стойки регистрации, Райво никак не мог решить, сдавать чемодан в багаж или взять его с собой в салон самолета. В конце концов мужчина решил все же сдать чемодан в багаж.