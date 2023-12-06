Стало известно, на какие проекты пойдут средства народного бюджета. Они сделают Таллинн более зеленым и спортивным

Мэр Михаил Кылварт поблагодарил всех таллиннцев, которые приняли участие в акции, предложив свои идеи или поучаствовав в голосовании. „При помощи народного бюджета мы можем сообща улучшить жизнь в нашем городе. Рекордное количество представленных в этом году идей демонстрирует, что желание людей внести свой вклад в развитие города возрастает, и это не может не радовать, - сказал Кылварт. – Результаты голосования показали, что горожане хотят, чтобы город стал еще более зеленым, важно также, чтобы у людей были возможности для активного и здорового образа жизни. Можно сказать, что народный бюджет на следующий год объединил в себе идеи года Зеленой столицы Европы с подготовкой к 2025 году, когда Таллинн станет Спортивной столицей Европы. Следующий шаг за нами – каждая районная управа в будущем году приступит к реализации победившей идеи, надеемся, что вскоре мы сможем насладиться результатами общей работы“.