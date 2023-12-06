Новости Эстонии
06.12.2023, 16:15

Стало известно, на какие проекты пойдут средства народного бюджета. Они сделают Таллинн более зеленым и спортивным

 
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В ходе голосования за проекты народного бюджета Таллинна на 2024 год были определены наиболее успешные идеи – они сделают город более зеленым и поспособствуют активному образу жизни населения. На реализацию проектов в городском бюджете запланирован миллион евро.

Мэр Михаил Кылварт поблагодарил всех таллиннцев, которые приняли участие в акции, предложив свои идеи или поучаствовав в голосовании. „При помощи народного бюджета мы можем сообща улучшить жизнь в нашем городе. Рекордное количество представленных в этом году идей демонстрирует, что желание людей внести свой вклад в развитие города возрастает, и это не может не радовать, - сказал Кылварт. – Результаты голосования показали, что горожане хотят, чтобы город стал еще более зеленым, важно также, чтобы у людей были возможности для активного и здорового образа жизни. Можно сказать, что народный бюджет на следующий год объединил в себе идеи года Зеленой столицы Европы с подготовкой к 2025 году, когда Таллинн станет Спортивной столицей Европы. Следующий шаг за нами – каждая районная управа в будущем году приступит к реализации победившей идеи, надеемся, что вскоре мы сможем насладиться результатами общей работы“.

Таллиннская горуправа на сегодняшнем заседании утвердила результаты голосования за предложенные проекты. В каждом районе в голосовании могли участвовать жители не моложе 14 лет. Проголосовать можно было за два проекта, предложенных в районе по месту жительства, согласно данным регистра народонаселения.

Горожане представили 492 предложения, что стало рекордом за четыре года. Из них на этап народного голосования комиссия отобрала 149. В общей сложности в голосовании поучаствовали 8837 таллиннцев, было отдано 14 950 голосов.

В каждом районе для реализации идей нужно было преодолеть минимальный порог по числу участников голосования: в Кристийне, Нымме и Пирита он составлял 500 человек, в Хааберсти, Кесклинне, Мустамяэ и Пыхья-Таллинне – 1000 человек, в Ласнамяэ – 1500. Больше всего участников голосования было в Ласнамяэ – проголосовали 1735 человек. Проходной порог был преодолен с самым большим отрывом в Кристийне – там собрано 156% от необходимого минимума (783 голоса).

Победившие идеи по районам:

  • Хааберсти: Парк приключений в Какумяэ, 432 голоса, автор Григорийс Бешкинс

  • Кесклинн: Больше шумопоглощающих кустарников, 277 голосов, автор Лийна-Кай Райвет

  • Кристийне: Озеленение островков безопасности, 224 голоса, автор Пийа Саара Кивиоя

  • Ласнамяэ: Ботанический сад: компактный рай в бетонных джунглях, 475 голосов, автор Максим Зуев

  • Мустамяэ: Фруктовые сады во дворах Мустамяэ, 327 голосов, Ирина Солошенко

  • Нымме: Памп-трэк в Нымме, 184 голоса, авторы Яан С., Лийз Неэдрит

  • Пирита: Уличный тренажерный зал при Пиритаской экономической гимназии, 169 голосов, автор Урмас Теэорг

  • Пыхья-Таллинн: Кран с питьевой водой на Балтийском вокзале, 310 голосов, автор Аве Воолайд

На реализацию отобранных проектов в бюджете 2024 года запланирован один миллион евро, точную сумму утвердит Таллиннское горсобрание при приеме городского бюджета на будущий год. 75% от общей суммы будут распределены среди районов поровну, оставшиеся 25% будут распределены с учетом численности населения в районах по данным на 1 июля текущего года.

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