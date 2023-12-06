Рождественская деревня в Нарве откроется на новом месте

По словам члена правления НКО Wildstream и организатора мероприятия Артема Поляка, рождественская деревня в Нарве пройдет уже в девятый раз. „В этом году программа включает в себя песни и танцы, которые будут проходить каждый день с четырех до пяти вечера, - рассказывает Артем Поляк. - Все остальное время можно будет насладиться атмосферой, попить глинтвейна, купить подарки, вкусно поесть, поучаствовать в мастер-классах и пообщаться с Дедом Морозом“. Также в этом году совместно с досуговым центром OGOGO, который занимается украинской молодежью и беженцами, организаторы включили в программу украинские песни, танцы.