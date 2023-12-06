Рождественская деревня в Нарве откроется на новом месте
В Нарве традиционная рождественская деревня торжественно откроется на ратушной площади 22 декабря. Она будет работать несколько дней - с 23 по 26 декабря с 12:00 до 18:00. Каждый день жителей и гостей города будут ждать весёлые игры, развлечения для всей семьи.
В волшебной деревне, украшенной живыми елями, можно будет посетить домик Деда Мороза, купить у местных торговцев изделия ручной работы, сладости и рождественские подарки. Праздничной атмосферы добавит рождественское кафе, малыши смогут поиграть с гномами и погладить животных.
По словам члена правления НКО Wildstream и организатора мероприятия Артема Поляка, рождественская деревня в Нарве пройдет уже в девятый раз. „В этом году программа включает в себя песни и танцы, которые будут проходить каждый день с четырех до пяти вечера, - рассказывает Артем Поляк. - Все остальное время можно будет насладиться атмосферой, попить глинтвейна, купить подарки, вкусно поесть, поучаствовать в мастер-классах и пообщаться с Дедом Морозом“. Также в этом году совместно с досуговым центром OGOGO, который занимается украинской молодежью и беженцами, организаторы включили в программу украинские песни, танцы.
22 декабря на открытии „Рождественской деревни“ в 17:00 выступит тартуский фольклорный ансамбль „Ahoi“, а также другие творческие коллективы, которые порадуют гостей и жителей Нарвы народными танцами.
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств городского бюджета и Фонда интеграции.
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