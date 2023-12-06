Первый европейский женский покерный фестиваль, который проходил в Таллинне, выиграла представительница Литвы

Трехдневный главный турнир собрал 65 взносов, а призовой фонд в размере 19 246 евро был разделен между восемью финалистками. Портер, которая выступала в финале в качестве явного лидера, не упустила победу и заработал 6167 евро. Мююр, занявшая второе место, получил 4 050 евро, а Индре Мартовичют, ставшая третьей, - 2 740 евро. Из эстонских игроков в финал также вышли Ханна Хейнло, Гидре Валгемяэ и Эвели Пихела.

„Атмосфера на фестивале была исключительно позитивной, игроки и организаторы поддерживали друг друга, а общение было очень теплым“, - отметила в пресс-релизе Эвели Пихела, занявшая восьмое место в главном турнире. То же самое подтвердила и Марта Портер, победившая в главном турнире фестиваля, которая сказала, что наслаждалась каждой минутой за столом и пообещала вернуться в следующем году, если это будет возможно.

Помимо денег, победительницы главного турнира были награждены позолоченным ожерельем, а победители регулярных турниров - серебряным ожерельем, специально разработанным для этого события. Эстонцам удалось победить в трех турнирах - Келли Лимонова стала лучшей в NLH Progressive Bounty, а Гидре Валгемяэ - в Turbo Holdem. Турнир Ladies and Gentlemen, единственный на фестивале, открытый для мужчин, выиграл Имре Лейбольд, очень опытный турнирный игрок.

Четырехдневный покерный фестиваль Queens of Tallinn собрал более 150 игроков из 15 стран, более 100 из них - женщины. Менеджер Olympic Casino и OlyBet Group Кристер Ларссон поблагодарил всех участников и пообещал, что Queens of Tallinn будет проводиться снова в ближайшие годы: „Проводя первый женский покерный фестиваль, мы хотим дать женщинам больше возможностей испытать себя в конкурентной борьбе с другими женщинами и наладить контакты с другими женщинами высокого уровня. Мы очень довольны положительными отзывами, которые получили от многих участниц“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.