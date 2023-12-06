Эстонский спортсмен перед Олимпиадой в Пекине сдал положительную допинг-пробу

„В одном случае один из наших олимпийских спортсменов попросил специальное разрешение через международную федерацию и получил его“, - рассказал Валлимяэ, пишет Õhtuleht.

„Он не использовал его (запрещенное вещество) намеренно. И этот препарат не улучшал спортивные результаты“, — пояснил член правления эстонского фонда антидопинговой и спортивной этики.

„Во втором случае врач ошибся с дозировкой“, - сказал Валлимяэ, который заявил, что использованное вещество было разрешено вне соревнований, но из-за ошибки врача вещество все еще находилось в организме эстонского спортсмена во время соревнований.

Полный текст статьи можно прочитать в Õhtuleht.

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