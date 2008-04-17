19-летний футболист скончался после столкновения с соперником

Инцидент произошел 3 декабря. Кальво получил удар по голове в одном из эпизодов во время матча. Врачи оказали 19‑летнему футболисту экстренную помощь, однако испанец получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался, пишет Sportbox.

— Игрок, товарищ по команде, брат, сын, друг, боец на площадке и вне ее… Покойся с миром, Раулито, — говорится в сообщении „Эль Атико“.

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