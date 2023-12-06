ВИДЕО | Лига наций: женская сборная Эстонии по футболу проиграла Израилю и не смогла получить повышение в классе
Во вторник, 5 декабря, женская сборная Эстонии по футболу провела свой последний матч в этом году, в котором в рамках Лиги наций проиграла Израилю (4:1).
Как и в сентябрьской встрече, Израиль быстро повел в счете. На 3-й минуте футболистка немецкого „Кельна“ Шарон Бек вышла один на один с вратарем Кариной Корк и сделала счет 1:0, пишет Jalgpall.ee в своем обзоре матча.
Проигрывая сборная Эстония стала усиливать давление на ворота соперника и создала несколько опасных моментов, но израильскую сборную выручали защитники и вратарь.
За пять минут до перерыва нападающая американской студенческой команды „Канзас Джейхокс“ Шира Элинав отправила второй мяч в ворота сборной Эстонии.
Второй тайм Израиль снова начал с быстрого гола, когда Бек оформила дубль. На 54-й минуте футболистка сборной Эстонии допустила ошибку в центре поля, которой воспользовались израильтянки и помогли Бек оформить хет-трик.
На 80-й минуте Эстония сумела отыграть один мяч. Лизетте Таммик ловко обыграла соперниц, решилась на дальный мощный удар и попала точно в „девятку“.
В Лиге С (4-я группа) Эстония набрала 10 очков и заняла второе место, одержав три победы, один раз сыграв вничью и потерпев два поражения. Израиль занял первое место в 4-й группе и получил автоматическую путевку в Лигу В. В следующем сезоне Эстония, Казахстан и Армения продолжат играть в Лиге С.
По словам главного тренера сборной Анастасии Морковкиной, поражение болезненно для команды. „Когда у тебя в игре возникает столько моментов, а ты их не реализовываешь, это тяжело. Все карты были в наших руках , и первые моменты, которые мы создали, были очень хорошими, но в конце концов, если ты не забиваешь, то забивают тебе. Когда ты рискуешь и идешь в атаку, неизбежно, что контратаки соперника могут быть болезненными“, - сказала Морковкина. Она добавила: „Мы ставили перед собой большую цель, но, как показывает таблица, нам не удалось достичь этой цели. Тем не менее, мы сделали огромный шаг вперед как команда и как тренеры, но нам все еще нужно расти, чтобы побеждать в таких играх“.
Автор гола в составе сборной Эстонии Лизетте Таммик согласна с тем, что 80-90% предоставленных шансов должны были быть реализованы, но она оказалась довольна прошедшим годом.
„Мы очень хотели побороться за выход в Лигу B, и девушки выкладывались по полной, но, к сожалению, получилось так. Видно, что в Израиле много футболисток, которые выступают в зарубежных лигах, и у них есть опыт игры за границей - они привыкли играть в быстрый и интенсивный футбол. Это то, над чем нам нужно работать. В целом, мы можем быть довольны годом, потому что мы заняли второе место в своей группе, а это неплохой результат, мы хорошо играли и забили много голов. Вы можете быть довольны, но всегда есть место для совершенствования“, - сказал Таммик.
Турнирная таблица:
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