Трибунцов и Ефимова вышли в финал ЧЕ по плаванию на короткой воде

Если в утренних заплывах Ефимова проплыла за 1.04,28, то вечером она преодолела дистанцию за 1.04,03. В общем зачете быстрее Ефимовой оказалась голландка Тес Схаутен со временем 1.04,02.

Мария Романюк преодолела дистанцию за 1.06,25 и заняла итоговое 15-е место.

Ральф Трибунцов отлично выступил в полуфинале на дистанции 50 м на спине, установив новый рекорд Эстонии - 23,13, и вышел в финал, заняв четвертое место. Быстрее всех проплыл француз Мевен Томак - 22,91.

Сегодня Трибунцов дважды улучшил рекорд Эстонии: в утренних предварительных заплывах он преодолел дистанцию за 23,28.

В финале мужской эстафеты 4 x 50 м вольным стилем эстонская четверка в составе Трибунцова, Даниэля Зайцева, Крегора Цирка и Алекса Ахтиайнена установила новый национальный рекорд, преодолев дистанцию за 1.25,87, и заняла шестое место. Предыдущий рекорд был улучшен на 0,98 сотых секунды.

Золотая медаль досталась Великобритании (1.22,52), серебряная - Италии (1.23,14), бронзовая - Греции (1.23,27).

Зайцев занял 11-е место в полуфинале на дистанции 100 м баттерфляем - 51,37, а Ахтиайнен - 16-е место - 51,91.

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