Пропавшая в Тарту 12-летняя девочка найдена
Во вторник, 5 декабря, полиция обратилась за помощью в поисках 12-летней Дейли. Вечером того же дня поступило сообщение, что она найдена и с ней все в порядке.
Сообщалось, что в последний раз родственники общались с пропавшей около 15 часов, после его девушка ушла из дома, не взяв с собой телефон. Родственники были крайне обеспокоены ее уходом из дома.
Сотрудники полиции проверили район Аннелинна, в котором проживает Дейли, а также окрестности канала Анне, автобусного вокзала, центра бизнеса и досуга Kvartal и центр города.
Полиция просила всех, кто видел Дейли или располагает информацией о ее местонахождении, позвонить в Центр тревоги по телефону 112.
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