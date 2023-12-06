Пропавшая в Тарту 12-летняя девочка найдена

Сообщалось, что в последний раз родственники общались с пропавшей около 15 часов, после его девушка ушла из дома, не взяв с собой телефон. Родственники были крайне обеспокоены ее уходом из дома.

Сотрудники полиции проверили район Аннелинна, в котором проживает Дейли, а также окрестности канала Анне, автобусного вокзала, центра бизнеса и досуга Kvartal и центр города.

Полиция просила всех, кто видел Дейли или располагает информацией о ее местонахождении, позвонить в Центр тревоги по телефону 112.

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