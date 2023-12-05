Полиция разыскивает пропавшую в Тарту 12-летнюю Дейли

Сотрудники полиции проверили район Аннелинна, в котором проживает Дейли, а также окрестности канала Анне, автобусного вокзала, центра бизнеса и досуга Kvartal и центр города. Полиция продолжает поиски девушки.

Приметы Дейли: рост около 160 см, среднее телосложение, длинные темно-русые волосы. Уходя из дома была одета в короткую дутую куртку белого цвета, бело-оранжевые кроссовки Nike.

Полиция просит всех, кто видел Дейли или располагает информацией о ее местонахождении, позвонить в Центр тревоги по телефону 112.

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