ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (650-й день) | Российские власти разрешили операторам повышать тарифы в обмен на инвестиции в аннексированные регионы Украины

Оно позволяет им покупать продукты переработки российской нефти, пишет Financial Times. Сейчас Словакия, Чехия и Венгрия в рамках исключения могут продолжать использовать нефть из российского нефтепровода „Дружба“, несмотря на общее нефтяное эмбарго. Против этого выступают страны Балтии и Польша.

В поселке Боровая из-за атаки беспилотника поврежден дом культуры, здание поселкового совета и частный дом. В городе Чугуев в результате атаки дрона по жилым домам и хозяйственным постройкам пострадал один человек.

В поселке Северное в результате российского авиаудара повреждены пять многоквартирных домов. Подразделения ГСЧС спасли одного человека.

Прокуратура Херсонской области сообщила, что при обстреле Херсона погибли два человека, еще один был ранен. Утром один из снарядов попал в медицинское учреждение, сообщают представители военных администраций города и Херсонской области.

Вооруженные силы РФ отразили атаки украинской армии в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка Харьковской области, Богдановка, Клещеевка, Торецк Донецкой области, Успеновка Запорожской области. Также войска РФ поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Песчаное, Берестовое Харьковской области, Невское, Червоная Диброва Луганской области, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, Левадное, Работино и Дорожнянка Запорожской области, а также в районе Серебрянского лесничества. Российские войска поразили склад вооружения в Херсоне.

Российские войска около часа ночи 5 декабря обстреляли Селидово, ударив по центру города четырьмя ракетами, выпущенными из комплекса С-300, сообщает МВД Украины. Ранее региональные власти сообщили, что при обстреле Селидово разрушены пятиэтажное здание учебного заведения, два частных предприятия и многоквартирный дом. Люди не пострадали.

Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил в интервью Štandard, что „при нынешних обстоятельствах“ не может представить Украину членом Евросоюза.

Министр отметил, что Словакия поддерживает вступление Украины в Евросоюз, но при полном соответствии страны всем критериям.

Родственники военнослужащих воинской части 95411 Западного военного округа написали обращение к Владимиру Путину

Они обратились с просьбой разобраться с „признаками намеренного истребления“ мобилизованных на авдеевском направлении. Документ подписали более 100 человек, сообщают „Важные истории“. C января 2023 года мобилизованные воинской части 95411 проходили службу в самопровозглашенной ДНР в составе теробороны. Затем их передали под командование 1-го армейского корпуса ДНР. Авторы письма заявили, что мобилизованные более 10 месяцев живут в окопах на передовой на расстоянии 700 метров от Авдеевки и постоянно находятся под обстрелами. После начала активной фазы российского наступления в ноябре, командование приказало отправлять в штурмовые отряды военнослужащих со средней тяжестью ранений, утверждают родные бойцов.

Российские власти разрешили операторам повышать тарифы в обмен на инвестиции в аннексированные регионы Украины.

Об этом сообщают „Ведомости“ со ссылкой на стратегию развития отрасли связи до 2035 года.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил в интервью изданию Iltalehti, что в ближайшее время страна начнет производство артиллерийских боеприпасов для Украины.

Министр ожидает, что решение о начале производства боеприпасов для Украины примут до католического Рождества.

Над Белгородским районом сбиты три беспилотника самолетного типа.

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, дроны сбила система ПВО.

Подготовлено по онлайну „Медузы“.

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