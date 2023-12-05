Спустя несколько минут с банковского счета сняли 8800 евро: мошенники используют рождественскую суматоху в своих целях

Предрождественский период для курьерских компаний – напряженное время. Этим пользуются и мошенники, которые отправляют ожидающим посылки людям фишинговые сообщения и электронные письма.

Руководитель службы по расследованию тяжких преступлений криминального бюро Пыхьяской префектуры Вячеслав Миленин советует людям быть бдительными с сообщениями и электронными письмами, в которых утверждают, что за посылку необходимо доплатить или при отправке возникла проблема. „Рождество не за горами, и мошенники используют это время, когда люди надеются еще получить свои покупки до наступления Рождества. Если Вам пришло тревожное сообщение или электронное письмо, найдите время, чтобы вникнуть в него, и, по возможности, проверьте полученную информацию через службу поддержки курьерской фирмы“, – сказал он.

Недавно одному человеку пришло электронное письмо якобы от Omniva, в котором для получения посылки его попросили доплатить 3 евро. Он нажал на ссылку, которая была в письме, после чего открылась хорошо подделанный веб-сайт компании, где ему надо было ввести данные, связанные с его банковской карточкой. Спустя несколько минут с его банковского счета сняли 8800 евро.

Вы защищены от мошенников, если Вы:

проверяете информацию через службу поддержки;

не нажимаете на ссылки, которые отправляют текстовыми сообщениями или электронными письмами;

не вводите данные банковской карточки на веб-сайтах, открытых по ссылке;

входите в банк через приложение или веб-сайт.

Полиция желает всем безопасного периода ожидания Рождества и призывает всех делиться этой информацией со своими близкими.

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