Почему не стоит пользоваться „Яндексом“ и Mail.ru — подробный гайд по почтовым сервисам и основные правила безопасности(75)
Многие по-прежнему активно пользуются российскими сервисами электронной почты Mail.ru и „Яндекс. Почта“. Это делает их письма уязвимыми, ведь российские (вероятно, и белорусские) силовики могут с легкостью получить к ним доступ. Никуда не делась и проблема мошенничества в интернете. „Зеркало“ рассказывает, какие почтовые сервисы лучше выбрать и как пользоваться ими безопасно.
Какими почтовыми сервисами пользоваться безопасно, а какими — нет
Сразу оговоримся: абсолютно защищенных сервисов нет и теоретически взломать можно абсолютно любую электронную почту. Хакеры умудрялись вскрывать почту ФБР, а однажды американский студент смог получить доступ к электронным письмам директора ЦРУ.
Методов взлома очень много, но чаще всего мошенники используют не хакерские атаки, а социальную инженерию — психологическое манипулирование людьми с целью получения информации. Например, рассылают фейковые письма от лица банка или других сервисов с требованием подтвердить персональные данные пользователя.
В целом, не рекомендуется заводить почту на доменах .by и .ru. Лучше использовать зарубежные сервисы (Gmail, Microsoft Outlook, Yahoo Mail), которые, скорее всего, не будут взаимодействовать с силовыми органами Беларуси и России.
Были случаи, когда при допросах силовики требовали у белорусов указывать адреса их электронной почты. Возможно, затем „правоохранители“ пытались или сами их взломать, или отправляли запросы почтовому сервису на получение информации о пользователе.
Cуществует категория особо защищенных почтовых сервисов. Например, Protonmail или Tutanota. Подобные сервисы используют продвинутые протоколы безопасности. В частности, сквозное шифрование (End-to-end encryption). Технология делает текст письма видимым только для отправителя и получателя — даже разработчики почтового сервиса не смогут прочитать его (а значит, и передать содержание переписки кому-нибудь еще). В некоторых защищенных почтовых сервисах (вроде Protonmail) есть встроенный VPN.
Минус таких сервисов в том, что они бесплатны лишь частично. Protonmail позволяет отправлять с бесплатного аккаунта до 150 сообщений в день и хранить до одного гигабайта данных. Бесплатная версия Tutanota тоже ограничивает размер данных до гигабайта (кстати, у сервиса есть хорошая локализация на белорусский язык). Впрочем, такого виртуального пространства вполне хватит на долгий срок для большинства пользователей.
Почему не стоит пользоваться сервисами „Яндекса“ и Mail.ru
Почтовые сервисы российских компаний по-прежнему популярны среди белорусов. Отдельной статистики по количеству зарегистрированных белорусских аккаунтов нам обнаружить не удалось, но в 2022 году сайты „Яндекса“ и Mail.ru входили в пятерку самых популярных в Беларуси — наверняка многие посетители заводят на них и почту.
„Яндекс. Почта“ и почтовый сервис Mail.ru входят в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Он появился в России в 2014 году и обязывает организаторов распространения информации в течение года хранить на территории России данные пользователей (включая тексты, голосовые сообщения и видео). Вся эта информация по официальному требованию должна быть предоставлена местным государственным и правоохранительным органам.
Например, за первое полугодие 2023 года „Яндекс“ удовлетворил более 32 тысяч запросов российских госорганов на раскрытие пользовательских данных (из них более 5 тысяч запросов касались юзеров почтового сервиса). При этом фактическое число удовлетворенных запросов от силовиков было выше, потому что часть из них не упоминается в отчетах компании.
Для сравнения Google за первое полугодие 2022 года рассмотрел (и не факт, что удовлетворил) 11 запросов от госорганов Беларуси и 149 запросов от госорганов России.
Следует также помнить, что сервисы Mail.ru являются частью холдинга VK, который контролируют российские госкорпорации и люди из окружения Владимира Путина. Известны случаи, когда сотрудники „ВКонтакте“ делились с ФСБ информацией о пользователях, в том числе спецслужбы получали доступ к приватной переписке.
Как правильно настраивать и пользоваться электронной почтой
Рассмотрим настройки почтового сервиса на примере Gmail (как самой популярной зарубежной платформы).
Не используйте в адресе почты свои реальные имя и фамилию (если речь не идет, например, об официальной рабочей почте). Адрес вашей почты мелькает в разных сервисах Google (например, Google Docs) и других цифровых площадках, на которых вы регистрируетесь. Часто пользователя интернета можно деанонимизировать именно по названию его почты. Также не используйте в адресе никнеймы и псевдонимы, по которым вас можно найти в других сервисах, соцсетях и мессенджерах.
Используйте сложные и длинные пароли, которые содержат сочетания заглавных и строчных букв, цифр, других символов и не содержат персональной информации и общеупотребляемых фраз. Для каждого приложения, сервиса и устройства используйте отдельный уникальный пароль. Его полезно периодически менять.
Включайте в настройках двухфакторную аутентификацию. Она добавляет дополнительную защиту для входа в аккаунт. Если кто-то получит доступ к вашему устройству или сим-карте, он не сможет войти в ваши соцсети или получить доступ к переписке без „второго фактора“. Чтобы ее включить, в Gmail (на ПК) кликаем по значку профиля в правом верхнем углу и выбираем „Управление аккаунтом Google“ — „Безопасность“ — „Двухэтапная аутентификация“. Выбираем один из способов дополнительного подтверждения входа в аккаунт: уведомление на смартфон, СМС, резервный пароль и пр.
Не используйте в качестве резервной почты белорусские или российские сервисы.
В качестве номера телефона для регистрации в Gmail (и для резервного способа входа в аккаунт) лучше всего использовать виртуальный номер, а не белорусскую сим-карту. Такой номер, на которой будут приходить СМС, можно оформить, например, в Skype.
Один из способов входа в аккаунт при утрате пароля — ответ на секретный вопрос. Вопрос и ответ должны быть неочевидными и сложными, которые не сможет отгадать сторонний пользователь. Условно говоря, слово „Минск“ на вопрос „Ваш родной город“ не годится — мошенник может найти вас в соцсетях и узнать правильный ответ.
Если вы заметили странную активность в аккаунте или зафиксировали незаконную попытку входа, проверьте список девайсов, имеющих доступ к вашей почте: „Управление аккаунтом Google“ — „Безопасность“ — „Ваши устройства“. Чужой девайс можно оперативно удалить и поменять пароли доступа.
Старайтесь не привязывать основную почту к сторонним приложениям и сервисам (особенно это касается мобильных приложений и игр). Чаще всего в них можно зарегистрироваться отдельно, без привязки почты. Если в стороннем сервисе произойдет утечка данных (что случается довольно часто), логин и пароль вашей почты тоже станет известен потенциальным мошенникам. У Google есть программа защиты связанных аккаунтов, но в ней участвуют далеко не все программы и сервисы. Посмотреть список можно в разделе „Управление аккаунтом Google“ — „Безопасность“.
Для чувствительных переписок включайте конфиденциальный режим. Письмо, отправленное в таком режиме, будет удалено через заданное время, его текст и прикрепленные к нему файлы нельзя пересылать, скачать, скопировать или распечатать. Для просмотра секретного письма можно задать код доступа.
Периодически чистите почтовый ящик, удаляйте старые письма.
Не открывайте подозрительные письма от незнакомых людей (а если открыли — не переходите по внешним ссылкам и не скачивайте прикрепленные файлы). В письме может содержаться вирус, который соберет информацию о вашем устройстве или аккаунте.