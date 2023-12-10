Почему не стоит пользоваться „Яндексом“ и Mail.ru — подробный гайд по почтовым сервисам и основные правила безопасности

Какими почтовыми сервисами пользоваться безопасно, а какими — нет

Сразу оговоримся: абсолютно защищенных сервисов нет и теоретически взломать можно абсолютно любую электронную почту. Хакеры умудрялись вскрывать почту ФБР, а однажды американский студент смог получить доступ к электронным письмам директора ЦРУ.

Методов взлома очень много, но чаще всего мошенники используют не хакерские атаки, а социальную инженерию — психологическое манипулирование людьми с целью получения информации. Например, рассылают фейковые письма от лица банка или других сервисов с требованием подтвердить персональные данные пользователя.

В целом, не рекомендуется заводить почту на доменах .by и .ru. Лучше использовать зарубежные сервисы (Gmail, Microsoft Outlook, Yahoo Mail), которые, скорее всего, не будут взаимодействовать с силовыми органами Беларуси и России.

Были случаи, когда при допросах силовики требовали у белорусов указывать адреса их электронной почты. Возможно, затем „правоохранители“ пытались или сами их взломать, или отправляли запросы почтовому сервису на получение информации о пользователе.

Cуществует категория особо защищенных почтовых сервисов. Например, Protonmail или Tutanota. Подобные сервисы используют продвинутые протоколы безопасности. В частности, сквозное шифрование (End-to-end encryption). Технология делает текст письма видимым только для отправителя и получателя — даже разработчики почтового сервиса не смогут прочитать его (а значит, и передать содержание переписки кому-нибудь еще). В некоторых защищенных почтовых сервисах (вроде Protonmail) есть встроенный VPN.

Минус таких сервисов в том, что они бесплатны лишь частично. Protonmail позволяет отправлять с бесплатного аккаунта до 150 сообщений в день и хранить до одного гигабайта данных. Бесплатная версия Tutanota тоже ограничивает размер данных до гигабайта (кстати, у сервиса есть хорошая локализация на белорусский язык). Впрочем, такого виртуального пространства вполне хватит на долгий срок для большинства пользователей.