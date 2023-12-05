ФОТО | Музей колясок отпраздновал день рождения. Для посетителей есть хорошие новости!

За эти годы были созданы десятки разных выставок и экспозиций. Самые популярные из них: фотовыставки „Крылья и Корни“ (2013) и „Новый - старый поселок Кяру“ (2016), передвижная выставка „Двойняшки, тройняшки и их коляски“ (2020), „Женское белье и женские права в одной коляске“ (2021). За эти годы было проведено множество мероприятий и восстановлено два исторических дома в центре поселка, причем во многом с помощью волонтеров и жителей поселка.

„Изначально, когда мы создали музей, то думали, что это культурно-социальный проект маленького поселка. Мы делали мастер-классы для детей, привозили наших друзей режиссеров и показывали в школе Кяру фильмы. Потом музей стал расти, - рассказывает Суржикова. - В 2018 году случился ребрендинг и мы стали называться Музеем колясок Кяру. За четыре месяца мы собрали, купили и восстановили 50 колясок. Сняли в аренду дом в центре поселка, и музей переехал из нашего дома. Мои родители Иван и Людмила Суржиковы очень много сделали для создания музея, многие коляски они восстановили из пепла. Лийа Сизаск - педагог Кяруской школы - стала первым активным добровольцем-гидом. В первый год нам много помогала Илме Сяде, библиотекарь Кяру, которая, к сожалению, умерла в 2019 году. Потом присоединились другие волонтеры: Эва Сеэра, Рийна Калвет, Кая Вилипус“.

Когда летом проводятся мероприятия, в них охотно участвуют жители Кяру. В течение 2023 года музей активно строил свой дом с помощью финансирования полученного из фонда регионального развития ЕАS, однако основная экспозиция так и останется в арендованном доме.

При музее появится кафе