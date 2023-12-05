ФОТО | Музей колясок отпраздновал день рождения. Для посетителей есть хорошие новости!
В поселке Кяру, который находится в Центральной Эстонии в Ярвамаа, режиссер документального кино Алена Суржикова и продюсер Сергей Трофимов уже 11 лет занимаются музеем детских колясок. За эти годы активными членами сообщества Кяру и волонтерами музея стали десятки жителей Эстонии, среди которых как известные деятели культуры и спорта, так и простые жители деревни. В субботу, 2 декабря, музей отметил свой день рождения.
За эти годы были созданы десятки разных выставок и экспозиций. Самые популярные из них: фотовыставки „Крылья и Корни“ (2013) и „Новый - старый поселок Кяру“ (2016), передвижная выставка „Двойняшки, тройняшки и их коляски“ (2020), „Женское белье и женские права в одной коляске“ (2021). За эти годы было проведено множество мероприятий и восстановлено два исторических дома в центре поселка, причем во многом с помощью волонтеров и жителей поселка.
„Изначально, когда мы создали музей, то думали, что это культурно-социальный проект маленького поселка. Мы делали мастер-классы для детей, привозили наших друзей режиссеров и показывали в школе Кяру фильмы. Потом музей стал расти, - рассказывает Суржикова. - В 2018 году случился ребрендинг и мы стали называться Музеем колясок Кяру. За четыре месяца мы собрали, купили и восстановили 50 колясок. Сняли в аренду дом в центре поселка, и музей переехал из нашего дома. Мои родители Иван и Людмила Суржиковы очень много сделали для создания музея, многие коляски они восстановили из пепла. Лийа Сизаск - педагог Кяруской школы - стала первым активным добровольцем-гидом. В первый год нам много помогала Илме Сяде, библиотекарь Кяру, которая, к сожалению, умерла в 2019 году. Потом присоединились другие волонтеры: Эва Сеэра, Рийна Калвет, Кая Вилипус“.
Когда летом проводятся мероприятия, в них охотно участвуют жители Кяру. В течение 2023 года музей активно строил свой дом с помощью финансирования полученного из фонда регионального развития ЕАS, однако основная экспозиция так и останется в арендованном доме.
При музее появится кафе
„Мы думали, что когда построим свой дом, то сможем освободить два арендуемых дома бывшего железнодорожного вокзала (который мы тоже частично восстановили своими силами) и здание подсобного помещения, но получилось так, что коллекция растет очень быстро, и люди, которые приезжают в музей на поезде, потом хотят передохнуть, покушать, осмыслить увиденное. У нас в поселке есть корчма, но она работает только по предварительной записи, а людям, которые приезжают в музей на выходных, хочется попить кофе, покушать. Поэтому мы решили сделать свое кафе, которое будет работать так же, как работает музей: летом по выходным, а в другое время для групп по записи. Кроме этого, в доме есть помещения для галереи и временных выставок, места для мастер-классов. А, главное, у нас есть исторические квартиры, которые мы восстановили в стиле 1920-х, 1930-х, 1960-80-х годов“, - перечисляет Суржикова.
„Все жители поселка нам помогают, и мы очень много делаем вместе. У нас есть пожарная часть добровольных спасателей и они знают, как трудно нам дается стройка, как много сил и денег на это уходит. На наш день рождения спасатели Кяру провели для детей Кяру и всех украинцев мероприятие про традиции эстонцев на Рождество. В рамках проекта был проведен мастер-класс по созданию новогодних украшений, а так же мастер-класс изготовления пипаркоков“, - добавляет доброволец музея Рийна Калвет.
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