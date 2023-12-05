Последнее предупреждение: жителей Эстонии ждет нищая старость, если они всерьез не задумаются о пенсионных накоплениях

„Люди полагают, что когда выйдут на пенсию, их расходы значительно сократятся, но это не так. На самом деле разумно предположить что в будущем человек будет тратить столько же, сколько сейчас. Беда эстонской пенсионной системы в том, что мы слишком мало копим“, - сказал член правления предприятия Tuleva Fondid Стен Андреас Эрлих . Еще в 2016 году в ходе дискуссии, организованной Эстонским советом по сотрудничеству, прозвучала мысль о том, что жители Эстонии хотели бы, чтобы их пенсия составляла не менее 70% их прежних доходов.

Проблема в то, что если в других европейских странах пенсионеры получают пенсию, которой составляет в среднем 68% от прежних доходов, то в Эстонии накопления с учетом первой и второй пенсионной ступени оказываются значительно меньше, и в среднем пенсия составляет около 40% от прежнего дохода. Таким образом, если человек зарабатывал, например, 1800 евро, то его пенсия составит около 720 евро в месяц. Если у него нет второй пенсионной ступени, сумма составит около 540 евро. И если сейчас в Эстонии почти все пенсионеры получают примерно одинаковую пенсию, то в будущем разница будет значительной.