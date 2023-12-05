Последнее предупреждение: жителей Эстонии ждет нищая старость, если они всерьез не задумаются о пенсионных накоплениях(23)
По словам Стена Андреаса Эрлиха, члена правления акционерного общества Tuleva Fondid, предлагающего альтернативу пенсионным фондам, человек, изымающий деньги из фонда накопительной пенсии, жмет на красную кнопку, пишет издание Delfi Ärileht.
„Люди полагают, что когда выйдут на пенсию, их расходы значительно сократятся, но это не так. На самом деле разумно предположить что в будущем человек будет тратить столько же, сколько сейчас. Беда эстонской пенсионной системы в том, что мы слишком мало копим“, - сказал член правления предприятия Tuleva Fondid Стен Андреас Эрлих. Еще в 2016 году в ходе дискуссии, организованной Эстонским советом по сотрудничеству, прозвучала мысль о том, что жители Эстонии хотели бы, чтобы их пенсия составляла не менее 70% их прежних доходов.