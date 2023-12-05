Экономика
05.12.2023, 21:57

Последнее предупреждение: жителей Эстонии ждет нищая старость, если они всерьез не задумаются о пенсионных накоплениях

 (23)
Как считает Стен Андреас Эрлих, Эстонии, реформируя свою пенсионную систему, следует брать пример с Голландии и Швеции, где активно используют пенсию работодателя.
Как считает Стен Андреас Эрлих, Эстонии, реформируя свою пенсионную систему, следует брать пример с Голландии и Швеции, где активно используют пенсию работодателя.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

По словам Стена Андреаса Эрлиха, члена правления акционерного общества Tuleva Fondid, предлагающего альтернативу пенсионным фондам, человек, изымающий деньги из фонда накопительной пенсии, жмет на красную кнопку, пишет издание Delfi Ärileht.

„Люди полагают, что когда выйдут на пенсию, их расходы значительно сократятся, но это не так. На самом деле разумно предположить что в будущем человек будет тратить столько же, сколько сейчас. Беда эстонской пенсионной системы в том, что мы слишком мало копим“, - сказал член правления предприятия Tuleva Fondid Стен Андреас Эрлих. Еще в 2016 году в ходе дискуссии, организованной Эстонским советом по сотрудничеству, прозвучала мысль о том, что жители Эстонии хотели бы, чтобы их пенсия составляла не менее 70% их прежних доходов.

Проблема в то, что если в других европейских странах пенсионеры получают пенсию, которой составляет в среднем 68% от прежних доходов, то в Эстонии накопления с учетом первой и второй пенсионной ступени оказываются значительно меньше, и в среднем пенсия составляет около 40% от прежнего дохода. Таким образом, если человек зарабатывал, например, 1800 евро, то его пенсия составит около 720 евро в месяц. Если у него нет второй пенсионной ступени, сумма составит около 540 евро. И если сейчас в Эстонии почти все пенсионеры получают примерно одинаковую пенсию, то в будущем разница будет значительной.

Оставить комментарий Читать комментарии (23)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии