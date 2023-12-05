Бывшая жена хоккеиста Озолиньша подала на него в суд

Суд должен решить, действительно ли хоккеист задолжал Сандре Озолиньш, но дело затянулось — несколько раз слушания откладывались и переносились. Стало известно, что суд заморозил принадлежащие спортсмену дом и землю в Балтэзерсе. Таким образом, легендарный хоккеист не может ничего сделать с имуществом до окончания судебного процесса или снятия залога, пишет Rus.delfi.lv.

Как пишет издание, летом этого года недвижимость в Балтэзерсе была выставлена на продажу на портале ss.lv, за нее просили 750 тысяч евро. В настоящее время объявление уже неактивно.

Хоккеист женился на Сандре в 1992 году. Поскольку Сандис выступал за хоккейный клуб Сан-Хосе Шаркс, НХЛ, пара жила в США, где у них родились двое сыновей. Через год Озолиньш захотел развестись. В то время он испытывал чувства к телеведущей Анне Лиецкалнине.

В настоящее время спортсмен женат на бывшей „Мисс Латвии“ Ине Авлашевице. Они поженились в 2021 году, позже у Озолиньша родился третий сын Оливер. Со второй женой у него заключено соглашение о разделе имущества.

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