Путин пригрозил Латвии, назвав „свинским“ отношение к местным русскоязычным

„Я не знаю, сколько сейчас, но когда-то в Латвии было 40% русскоязычного населения. Наверняка и сейчас немало. Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в этой стране, работают там, создавали какие-то блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то они сами с таким ответным свинством и столкнутся — внутри своей страны“, — сказал Путин.

SAB: слова Путина о Латвии отвечают внешнеполитическому курсу РФ

Высказывания президента России Владимира Путина соответствуют нынешнему российскому внешнеполитическому курсу, который включает в себя резкую позицию и агрессивную риторику в отношении западных стран. Об этом латвийскому Delfi сообщили в Бюро по защите Сатверсме (SAB).

В SAB отметили, что подобные высказывания пригодятся российским государственным СМИ для формирования общественных настроений как в России, так и за ее пределами.

„Несмотря на неспокойную ситуацию в нашем регионе и в мире в целом, уровень безопасности Латвии как члена НАТО остается стабильным. SAB продолжает следить за ситуацией и предоставлять всю информацию о возможных рисках безопасности высшим должностным лицам Латвии, которые должны оценить ее и принять решение о дальнейших действиях“, — указали в бюро.

Ранее в SAB отмечали, что Кремль уже давно использует тему прав русскоязычных для реализации своих политических интересов — она же стала одним из предлогов для начала вторжения в Украину.

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