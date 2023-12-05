Ефимова с лучшим временем прошла в полуфинал, у Трибунцова - новый рекорд Эстонии!

В предварительном заплыве на 100 метров брассом самой быстрой была Энели Ефимова, чье время (1:04.28) стало лучшим в утренних заплывах. Тес Скоутен из Нидерландов проиграла ей на 0,03 и Софи Ханссон из Швеции на 0,49 секунды. В полуфинал вышла и еще одна участница сборной Эстонии - Мария Романюк, занявшая девятое место с результатом 1.05.74. Рекорд Ефимовой, который она показала в ноябре этого года - 1:04.01.

На дистанции 50 метров на спине мощно выступил Ральф Трибунцов, чей новый рекорд Эстонии - 23,28, стал третьим временем в предварительных заплывах в Румынии. Предыдущий рекорд Эстонии был 23,43, который Ральф установил ровно месяц назад в Финляндии. Лучшее время утром показал француз Мевен Томак - 23.16.

В заплыве на 100 метров баттерфляем среди мужчин Даниэль Зайцев с девятого места вышел в полуфинал, а Алекс Ахтиайнен остался 17-м (результаты - 51,10 и 51,90 соответственно). Самым быстрым на этой дистанции стал швейцарец Ноэ Понти (49,14).

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