Кого коснётся закон об изъятии загранпаспортов и стоит ли беспокоиться об этом за пределами РФ

В соответствии с новыми поправками сдавать паспорта на хранение в органы обязаны граждане, относящиеся к следующим категориям:

— призывники на срочную службу, а также мобилизованные,

— банкроты,

— уклоняющиеся от наложенных судом обязательств (должники по кредитам, алиментам и т. п.),

— действующие и бывшие сотрудники ФСБ, если после их увольнения оттуда не прошло пяти лет,

— имеющие доступ к сведениям с грифом „Особой важности“ или „Совершенно секретно“,

— подозреваемые или обвиняемые по уголовным делам, осуждённые за преступление,

— сообщившие ложную информацию при оформлении загранпаспорта.

В случае со срочниками в группу риска с 2024 года попадают мужчины с 18 до 30 лет. Но формально обязательство сдать загранпаспорт появляется только после того, как призывная комиссия приняла решение о призыве гражданина на военную службу и военкомат уведомил призывника об ограничении на выезд. При этом призывная комиссия не может принять решение о призыве гражданина без его личной явки, заочно. Даже если решение о призыве принято, работники военных комиссариатов обязаны в течение трёх рабочих дней уведомить молодого человека о том, что ему ограничен выезд, — тогда он будет обязан за пять дней сдать загранпаспорт.

Однако в соответствии с законом об электронных повестках, если гражданин призван в армию, ему в любом случае запрещается выезд из РФ.