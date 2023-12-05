Кого коснётся закон об изъятии загранпаспортов и стоит ли беспокоиться об этом за пределами РФ(1)
В мае 2023 года Госдума РФ приняла поправки к Федеральному закону „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“. В июне его подписал президент РФ Владимир Путин, и 11 ноября закон вступил в силу. Кого коснётся закон об изъятии загранпаспортов и стоит ли беспокоиться об этом за пределами РФ, разбирался Spektr.
В соответствии с новыми поправками сдавать паспорта на хранение в органы обязаны граждане, относящиеся к следующим категориям:
— призывники на срочную службу, а также мобилизованные,
— банкроты,
— уклоняющиеся от наложенных судом обязательств (должники по кредитам, алиментам и т. п.),
— действующие и бывшие сотрудники ФСБ, если после их увольнения оттуда не прошло пяти лет,
— имеющие доступ к сведениям с грифом „Особой важности“ или „Совершенно секретно“,
— подозреваемые или обвиняемые по уголовным делам, осуждённые за преступление,
— сообщившие ложную информацию при оформлении загранпаспорта.
В случае со срочниками в группу риска с 2024 года попадают мужчины с 18 до 30 лет. Но формально обязательство сдать загранпаспорт появляется только после того, как призывная комиссия приняла решение о призыве гражданина на военную службу и военкомат уведомил призывника об ограничении на выезд. При этом призывная комиссия не может принять решение о призыве гражданина без его личной явки, заочно. Даже если решение о призыве принято, работники военных комиссариатов обязаны в течение трёх рабочих дней уведомить молодого человека о том, что ему ограничен выезд, — тогда он будет обязан за пять дней сдать загранпаспорт.
Однако в соответствии с законом об электронных повестках, если гражданин призван в армию, ему в любом случае запрещается выезд из РФ.
Но фактически ничего нового для потенциальных солдат в законе не появилось — обязательство сдавать загранпаспорта в случае призыва на военную службу существовала с 1996 года. Так, согласно подп. 2 ст. 15 Закона о выезде из РФ, согласно которому выезд гражданина за пределы РФ ограничивается в случае его призыва на военную службу. Эта норма осталась без изменений. Ст. 18 Закона о выезде из РФ, которая устанавливала, что если выезд за пределы РФ ограничен по причине призыва гражданина на военную службу, то его паспорт подлежит передаче на хранение в орган, выдавший загранпаспорт. В части военной службы эта статья претерпела лишь косметические изменения.
Изъятие паспорта или его „негодность“
Одно из нововведений поправок — расплывчатые определения, при которых загранпаспорт могут признать недействительным и изъять. Это:
— потеря документа (о ней должен заявить владелец или же орган, выдавший паспорт)
— изменение данных владельца — например, имени, фамилии, пола, данных о месте и дате рождения. В таком случае паспорт признают недействительным только через шесть месяцев
— истечение срока действия
— прекращение гражданства РФ
— если проверка установит, что паспорт был получен на основании поддельных документов или сведений либо на подложном, потерянном или похищенном бланке
— если МВД обнаружит, что в паспорте есть недостоверные сведения или он „непригоден для дальнейшего использования“
— если владелец не получил документ спустя три года после его оформления
— если владелец паспорта из-за допуска к гостайне не имеет права выезжать за границу и вовремя не сдаст его на хранение.
Если любое ведомство признало загран недействительным, сведения об этом внесут в базу данных, к которой есть доступ у МВД, МИД, пограничников и Минобороны.
Ранее было описано, что паспорт россиян смогут изымать только у тех, кто привлечен в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, есть судимость (в том числе условная) за совершенное преступление, и уклонистов „от исполнения обязательств, наложенных судом“ (например, выплаты штрафа).
Изъять непригодный паспорт смогут суды, СК, МВД, пограничники, таможенники, а также сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений. То есть у вас могут отобрать паспорт в консульстве РФ в другой стране. Кроме того, согласно новым поправкам, сотрудникам ФСБ и МВД предоставили дополнительные полномочия по изъятию паспортов россиян.
Когда вернут паспорт?
Процедура возвращения паспорта в законе не описана. Но гражданин получит документ, где указано, что у него изъяли паспорт. Изъятие паспорта и признание его недействительным можно будет оспорить в суде.
При этом каких-либо санкций, в том числе штрафов за несдачу гражданином своего паспорта в законе не предусмотрено.
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