ФОТО | На молочном предприятии Estover ночью произошел крупный пожар. Утром здание загорелось снова

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного Центра тревоги в 23:03, возгорание обнаружили работники предприятия, заметившие, что из вакуумной насосной идет дым, сообщил во вторник Спасательный департамент.

На момент прибытия спасателей пламя вышло за пределы крыши части здания площадью 300 квадратных метров. Огнеборцы приступили к тушению и не допустили распространения огня на другие части здания завода. В 1:34 пожар был локализован, а полностью потушен к пяти утра.

В результате пожара оказалась уничтожена часть здания, построенная из сэндвич-панелей. Причина возгорания будет установлена ​​в ходе следствия.

Как стало известно Delfi, незадолго до 9 часов утра здание загорелось снова. Спасатели находятся на месте и контролируют ситуацию.

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