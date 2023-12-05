Минобороны РФ заявило, что над акваторией Азовского моря и в Крыму „уничтожен“ 41 украинский беспилотник

Первоначально пресс-служба ведомства заявила, что российские силы ПВО сбили 22 беспилотника над акваторией Азовского моря и территорией Крыма. Еще 13 дронов, согласно Минобороны, были перехвачены.

Вскоре военные отчитались о еще четырех сбитых и двух перехваченных БПЛА над акваторией Азовского моря. О последствиях ночной атаки в Минобороны не сообщили.

В то же время жители аннексированного Крыма сообщали о серии взрывов в районах Керчи, Феодосии и Старого Крыма.

Движение по Крымскому мосту было остановлено более чем на четыре часа, его возобновили в районе в 6:30.

Местные власти произошедшее пока не комментировали.

Как сообщили Воздушные силы Украины, российские военные в ночь на вторник запустили по Украине 17 беспилотников и шесть зенитных управляемых ракет ЗРК С-300.

10 беспилотников были сбиты, говорится в утренней сводке.

Как утверждают украинские военные, ракеты были направлены по гражданским объектам Донецкой и Херсонской областей.

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