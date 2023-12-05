СВОДКА ЗА СУТКИ | В результате цепной аварии в Таллинне тяжело пострадал водитель
За минувшие сутки в Эстонии произошло одно ДТП, в котором серьезно пострадали люди.
В понедельник, 4 декабря, в 12.06, в Таллинне на ул. Суур-Сыямяэ у дома номер 2с произошло ДТП с участием трех автомобилей.
33-летний мужчина на автомобиле Škoda Octavia врезался в стоявшую за светофором другую машину Škoda Octavia, за рулем которой находился 38-летний мужчина. В результате столкновения вторая Škoda в свою очередь столкнулась с автомобилем Audi A6, которым управлял 39-летний мужчина. Водитель стоявшей за светофором Škoda доставлен в больницу.
За сутки полиция отстранила от управления транспортным средством 5 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.
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