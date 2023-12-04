Морозы не отступают. Чего ждать от погоды в ближайшие дни
В ближайшие дни в Эстонии сохранится холодная погода, местами температура будет опускаться до 18 градусов мороза.
Согласно прогнозу синоптиков Агентства по окружающей среде, во вторник продолжится медленный рост атмосферного давления, местами пройдет легкий снег. Выше вероятность осадков на островах и побережье, но и там больших снегопадов не ожидается. Ветер слабый, на островах днем ожидается усиление ветра южного и юго-восточного направлений. Поступающие в Эстонию воздушные массы будут холодными, температура ночью упадет до -7..-12, при длительных прояснениях до -18°C, на побережье — в районе -5°C. Днем -7..-12°C, на островах и побережье — около -3°C.
К среде антициклон усилится, ожидается погода без существенных осадков, лишь на островах не исключен легкий снег. Ночью будет холодно на материковой части столбик термометра упадет до -12..-18°C, на побережье до -8°C. Днем -7..-12°C, на островах круглые сутки в пределах -1..-5°C.
В четверг погоду в Эстонии будет определять противостояние российского антициклона и пришедшей в Балтийский регион области низкого давления. Усилится ветер восточного и юго-восточного направлений. Плотная облачность до нас не доберется, погода ожидается без существенных осадков. Температура ночью -7..-12, местами до -17°C, днем на материковой части -5..-10°C, на островах -1..-4°C.
Дорожные условия
Сегодня дорожное покрытие на крупных магистралях было влажным после обработки солью, местами немного заснежено. Второстепенные дороги покрыты снегом. В Харьюмаа, Ярвамаа и Пярнумаа видимость ограничивает туман. На севере Харьюмаа вечером в понедельник (4.12.23) идет небольшой снег. Легкий снег и туман будут наблюдаться и ночью. Температура сохранится минусовой. На дорогах опасность гололеда!
Дополнительную информацию о дорожных условиях можно получить на сайте tarktee.ee.
Под тяжестью снега ветки и целиком деревья могут упасть на проезжую часть и линии электропередачи, водителям следует быть очень внимательными!
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