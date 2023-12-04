Морозы не отступают. Чего ждать от погоды в ближайшие дни

Согласно прогнозу синоптиков Агентства по окружающей среде, во вторник продолжится медленный рост атмосферного давления, местами пройдет легкий снег. Выше вероятность осадков на островах и побережье, но и там больших снегопадов не ожидается. Ветер слабый, на островах днем ожидается усиление ветра южного и юго-восточного направлений. Поступающие в Эстонию воздушные массы будут холодными, температура ночью упадет до -7..-12, при длительных прояснениях до -18°C, на побережье — в районе -5°C. Днем -7..-12°C, на островах и побережье — около -3°C.

К среде антициклон усилится, ожидается погода без существенных осадков, лишь на островах не исключен легкий снег. Ночью будет холодно на материковой части столбик термометра упадет до -12..-18°C, на побережье до -8°C. Днем -7..-12°C, на островах круглые сутки в пределах -1..-5°C.

В четверг погоду в Эстонии будет определять противостояние российского антициклона и пришедшей в Балтийский регион области низкого давления. Усилится ветер восточного и юго-восточного направлений. Плотная облачность до нас не доберется, погода ожидается без существенных осадков. Температура ночью -7..-12, местами до -17°C, днем на материковой части -5..-10°C, на островах -1..-4°C.

Дорожные условия

Сегодня дорожное покрытие на крупных магистралях было влажным после обработки солью, местами немного заснежено. Второстепенные дороги покрыты снегом. В Харьюмаа, Ярвамаа и Пярнумаа видимость ограничивает туман. На севере Харьюмаа вечером в понедельник (4.12.23) идет небольшой снег. Легкий снег и туман будут наблюдаться и ночью. Температура сохранится минусовой. На дорогах опасность гололеда!

Дополнительную информацию о дорожных условиях можно получить на сайте tarktee.ee.

Под тяжестью снега ветки и целиком деревья могут упасть на проезжую часть и линии электропередачи, водителям следует быть очень внимательными!

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