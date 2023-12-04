ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (649-й день) | Порошенко подтвердил, что планировал встретиться с руководством „скептических государств“ ЕС, Time включил Путина в число претендентов на звание человека года
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
На полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова завели второе административное дело о „дискредитации“ армии
Дорогомиловский районный суд Москвы зарегистрировал материалы административного дела против отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова. Информацию о протоколе в базе столичных судов нашла „Медиазона“.
Квачкова обвиняют в „дискредитации“ армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Заседание по делу пока не назначено. Что стало поводом для дела, неизвестно.
В августе Владимира Квачкова оштрафовали по этой же статье на 40 тысяч рублей. Позже ему также назначили административный надзор до 19 февраля 2029 года, по условиям которого полковнику запрещается участвовать в массовых мероприятиях, в том числе в митингах.
Поводом для штрафа стали три поста в „Одноклассниках“, в том числе с призывом „перейти от ведения спецоперации к полномасштабной войне с украинской армией“. Квачков утверждал, что не имеет отношения к группе, где эти посты были опубликованы.
СБУ сообщила о задержании жителя Киева, которого подозревают в том, что он передавал российским войскам координаты для нанесения ракетных ударов
По версии спецслужбы, по координатам, которые передал мужчина, 31 декабря 2022 года российские войска нанесли ракетный удар по одному из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Следствие также утверждает, что задержанный искал локации штабов и места наибольшего скопления личного состава и военной техники ВСУ на территории Киева и Житомирской области. В сообщении СБУ говорится, что в конце 2022 года мужчина уехал в Россию через третьи страны, а на пересечении границы заявил сотруднику ФСБ, что готов сотрудничать с российскими спецслужбами.
В Ростовской области сработала система ПВО
По словам губернатора Вячеслава Голубева, ПВО „отрабатывает по целям за пределами нашего региона — в соответствии с задачи спецоперации“.
Брифинг Минобороны РФ. Главное:
На купянском направлении подразделения „Западной“ группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отражена атака штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области;
Подразделения группировки войск „Центр“ отразили пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой области и Червоная Диброва Луганской области;
На южно-донецком направлении подразделения группировки войск „Восток“ во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Приютное Запорожской области;
На херсонском направлении российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области;
Российские средства ПВО сбили 30 украинских беспилотников, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
„Украинская правда“: Залужный жаловался главе Пентагона на офис президента Украины
По словам высокопоставленного источника из украинской армии, во время визита министра обороны США Ллойда Остина Залужный говорил ему, что Украина нуждается в 17 миллионах снарядов, а для освобождения всей территории необходимо сил и средств на 350-400 миллиардов долларов.
„Остину озвучили потребность в 17 миллионов снарядов. Он, мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов. <…> Остин потом нам же рассказывал, что Залужный жаловался, как ему мешают, что Офис не такой, тот не такой, другой не такой. Ну ясно, что и президент о таких разговорах узнал. И они не способствуют доверию“, — рассказал источник „Украинской правды“.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил, что на войне в Украине погиб генерал-майор Владимир Завадский
„Тяжелая утрата. Пронзающая боль. На боевом посту в зоне проведения спецоперации погиб заместитель командующего 14 Армейского Корпуса Северного флота генерал-майор Владимир Завадский“, — говорится в телеграм-канале Гусева.
Жены самарских и владимирских мобилизованных начали массово писать вопросы на прямую линию с Владимиром Путиным по поводу возвращения их близких с фронта
Об этом сообщает „7×7. Горизонтальная Россия“
Как пишет издание, СМС с вопросами Путину отправили около 30 участниц самарского чата „Путь домой“. В сообщениях жены мобилизованных, среди прочего, выступают против бессрочной мобилизации, жалуются на отсутствие отпусков и сложную процедуру выплат за ранение. Некоторые из них планируют ежедневно писать СМС на прямую линию, которая пройдет 14 декабря, уточняет издание.
Почти половина жителей Украины выступила за поиск компромиссного решения для окончания войны с Россией
Почти половина жителей Украины (44%) выступили за поиск компромиссного решения на переговорах с Россией для завершения войны, сообщает украинское издание „Страна“ со ссылкой на результаты опроса группы „Рейтинг“.
Согласно исследованию, число сторонников поиска компромисса увеличилось на 9% с февраля 2023 года.
При этом 48% респондентов (летом их было 60%) выступили за продолжение боевых действий до освобождения захваченных Россией территорий.
Также отмечается, что сторонников компромисса больше среди людей в возрасте 18–35 лет (45%) и на востоке страны (51%). Среди сторонников продолжения войны большинство составляют люди в возрасте 36–50 лет и проживающие на западе страны (по 50%).
Российские войска атаковали Украину беспилотниками. В ВСУ заявили, что сбили 18 дронов
Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью 4 декабря российские войска атаковали Украину 23 беспилотниками типа „Шахед“ и управляемой авиаракетой. По данным украинских военных, силы ПВО сбили 18 дронов и ракету Х-59.
Противовоздушная оборона работала по меньшей мере в девяти областях Украины, говорится в сообщении.
О последствиях атаки дронов в ВСУ не сообщили.
Порошенко подтвердил, что планировал встретиться с руководством „скептических государств“ Евросоюза
Бывший президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что планировал встретиться с руководством „скептических государств“ Евросоюза, чтобы убедить их поддержать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Так, пишет „Европейская правда“, Порошенко прокомментировал заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что бывший украинский лидер собирался встретиться с главой венгерского правительства Виктором Орбаном.
В СБУ заявляли, что власти Украины отказались выпустить за границу Порошенко, поскольку спецслужбы России планировали использовать его встречу с Орбаном для провокаций против Украины.
Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание человек года. В прошлом году титул получил Зеленский
Американский журнал Time назвал девять претендентов на звание „Человек года — 2023“. Помимо президента России в короткий список кандидатов вошли фильм „Барби“, певица Тейлор Свифт, председатель КНР Си Цзиньпин, участники голливудской забастовки сценаристов и актеров, глава OpenAI Сэм Альтман, прокуроры по четырем делам против Дональда Трампа, король Великобритании Карл III и председатель совета управляющих Федеральной резервной системой США Джером Пауэлл.
В справке журнала отмечается, что Владимир Путин, который находится у власти с 1999 года, второй год продолжает вести полномасштабное вторжение в Украину. В 2023-м он ненадолго столкнулся с „угрозой своей власти“ во время мятежа ЧВК Вагнера, но „в итоге это лишь укрепило его влияние“.
Подготовлено по онлайну „Медузы“.
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