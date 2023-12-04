ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (649-й день) | Порошенко подтвердил, что планировал встретиться с руководством „скептических государств“ ЕС, Time включил Путина в число претендентов на звание человека года

На херсонском направлении российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области;

На южно-донецком направлении подразделения группировки войск „Восток“ во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Приютное Запорожской области;

Подразделения группировки войск „Центр“ отразили пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой области и Червоная Диброва Луганской области;

На купянском направлении подразделения „Западной“ группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отражена атака штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области;

По словам губернатора Вячеслава Голубева, ПВО „отрабатывает по целям за пределами нашего региона — в соответствии с задачи спецоперации“.

Следствие также утверждает, что задержанный искал локации штабов и места наибольшего скопления личного состава и военной техники ВСУ на территории Киева и Житомирской области. В сообщении СБУ говорится, что в конце 2022 года мужчина уехал в Россию через третьи страны, а на пересечении границы заявил сотруднику ФСБ, что готов сотрудничать с российскими спецслужбами.

По версии спецслужбы, по координатам, которые передал мужчина, 31 декабря 2022 года российские войска нанесли ракетный удар по одному из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

СБУ сообщила о задержании жителя Киева, которого подозревают в том, что он передавал российским войскам координаты для нанесения ракетных ударов

Поводом для штрафа стали три поста в „Одноклассниках“, в том числе с призывом „перейти от ведения спецоперации к полномасштабной войне с украинской армией“. Квачков утверждал, что не имеет отношения к группе, где эти посты были опубликованы.

В августе Владимира Квачкова оштрафовали по этой же статье на 40 тысяч рублей. Позже ему также назначили административный надзор до 19 февраля 2029 года, по условиям которого полковнику запрещается участвовать в массовых мероприятиях, в том числе в митингах.

Квачкова обвиняют в „дискредитации“ армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Заседание по делу пока не назначено. Что стало поводом для дела, неизвестно.

Дорогомиловский районный суд Москвы зарегистрировал материалы административного дела против отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова. Информацию о протоколе в базе столичных судов нашла „Медиазона“.

На полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова завели второе административное дело о „дискредитации“ армии

„Украинская правда“: Залужный жаловался главе Пентагона на офис президента Украины

По словам высокопоставленного источника из украинской армии, во время визита министра обороны США Ллойда Остина Залужный говорил ему, что Украина нуждается в 17 миллионах снарядов, а для освобождения всей территории необходимо сил и средств на 350-400 миллиардов долларов.

„Остину озвучили потребность в 17 миллионов снарядов. Он, мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов. <…> Остин потом нам же рассказывал, что Залужный жаловался, как ему мешают, что Офис не такой, тот не такой, другой не такой. Ну ясно, что и президент о таких разговорах узнал. И они не способствуют доверию“, — рассказал источник „Украинской правды“.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил, что на войне в Украине погиб генерал-майор Владимир Завадский

„Тяжелая утрата. Пронзающая боль. На боевом посту в зоне проведения спецоперации погиб заместитель командующего 14 Армейского Корпуса Северного флота генерал-майор Владимир Завадский“, — говорится в телеграм-канале Гусева.

Жены самарских и владимирских мобилизованных начали массово писать вопросы на прямую линию с Владимиром Путиным по поводу возвращения их близких с фронта

Об этом сообщает „7×7. Горизонтальная Россия“

Как пишет издание, СМС с вопросами Путину отправили около 30 участниц самарского чата „Путь домой“. В сообщениях жены мобилизованных, среди прочего, выступают против бессрочной мобилизации, жалуются на отсутствие отпусков и сложную процедуру выплат за ранение. Некоторые из них планируют ежедневно писать СМС на прямую линию, которая пройдет 14 декабря, уточняет издание.

Почти половина жителей Украины выступила за поиск компромиссного решения для окончания войны с Россией

Почти половина жителей Украины (44%) выступили за поиск компромиссного решения на переговорах с Россией для завершения войны, сообщает украинское издание „Страна“ со ссылкой на результаты опроса группы „Рейтинг“.