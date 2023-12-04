Министр финансов подтвердил, что рост зарплат учителей составит три процента. Педагоги не согласны и готовятся к забастовке

Вырклаэв дал понять, что дополнительные 10 млн евро на повышение минимальной зарплаты учителей, которые Кристина Каллас собиралась попросить у других министерств, от правительства не поступят. То есть, на предложение учителей, с которым они выступили в минувшие выходные, правительство согласием не ответит.

Министр образования и науки Кристина Каллас на встрече с союзом работников образования в пятницу представила предложение выделить 8 миллионов евро на повышение зарплаты учителям, что позволит увеличить их минимальную зарплату на 3 процента до 1803 евро (брутто).

Сегодня Кристина Каллас подтвердила порталу Delfi, что минимальная зарплата учителей поднимется на 3,1 процента. Хотя педагоги хотели повышения по меньше мере на пять процентов, Кристина Каллас отметила, что необходимые для этого 10 млн дополнительных средств правительству взять неоткуда.

Каллас также подчеркнула, что средняя расчетная зарплата учителей повысится на 5,7% остальную часть составит увеличение фонда дифференциации.

По мнению руководителя Союза работников образования Реэмо Вольтри, увеличение фонда дифференциации не является подходящим методом, поскольку эти деньги не всегда доходят до школ. Однако он отметил, что если от увеличения фонда дифференциации отказаться совсем или свести его к минимуму (по сути, это предложение госпримирителя), то минимальная зарплата вырастет на 5%, и, возможно, на такой вариант учителя согласятся.

„Готовимся к забастовке“, - сообщил сегодня Вольтри и добавил, что у учителей не остается никакой другой возможности.

„Такое нарушение слова не дает на, к сожалению, возможности реагировать по-другому“, - сказал он. Вольтри напомнил, что переговоры начинались с 11,5%, а сейчас речь идет о росте в четыре раза меньшем.

Руководитель учительского профсоюза отметил, что о забастовке нужно предупредить за две недели, поэтому забастовка, видимо, состоится после рождественских каникул.