Мужчину задержали на границе в Нарве и признали виновным в нарушении санкций

Так как уголовное дело рассматривалось в порядке сокращенного производства, то штраф уменьшен на 1/3, и уплате подлежит сумма в 1190 евро.

Суд также приговорил Льва Пылкина к выплате в доход государства взыскания в размере 1087,50 и расходов на правовую помощь в размере 205,20 евро.

Конфискованные деньги (2560 евро) после вступления в силу приговора суда будут Пылкину возвращены.

Согласно обвинительному заключению, Пылкин сознательно нарушил международные санкции. Он, будучи осведомленным, что экспорт купюр евро из Эстонской Республики в Российскую Федерацию запрещен постановлением Совета Европейского союза, сознательно пытался 13.06.2022 года пересечь на КПП „Нарва-1“ эстонско-российскую границу, имея с собой 2560 евро наличных денег.

Санкция, введенная постановлением Совета ЕС запрещает вывозить и продавать евро на территорию России. Европейскую валюту запрещено продавать и передавать любому физическому лицу, компании, организации или госорганам в России, в том числе правительству и ЦБ, говорится в документе.

Несмотря на то, что гособвинитель квалифицировал деяние Пылкина как оконченное преступление, суд с такой квалификацией не согласился и переквалифицировал деяние на попытку совершения преступления.

Из материалов дела явствует, что Лев Пылкин не обратился по своей инициативе к сотрудникам таможни, чтобы сообщить об имеющихся у него деньгах. О том, что у него имеются евро он сообщил только после того, как сами таможенники спросили у него, есть ли у него с собой деньги. Только после этого Пылкин сообщил, что имеет при себе более 2000 евро. Если бы таможенник не задал свой вопрос, и Пылкин бы не сообщил о наличии наличных денег, тогда у него была бы возможность довести преступление до конца. Таким образом вмешательство таможенника остановило совершение преступления на стадии попытки.

Конфискацию наличности суд не счел пропорциональным дополнительным наказанием, поэтому деньги будут возвращены осужденному после вступления приговора в законную силу.

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