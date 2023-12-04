Секретный доклад: Россия планировала помешать вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Россия планировала помешать вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом стало известно из секретного разведывательного доклада, который попал в руки редакции журналистских расследований Yle MOT.Согласно полученной информации, российская разведка готовила провести кампанию по дестабилизации процесса вступления в НАТО перед тем, как страны получат одобрение на членство в альянсе. В рамках этой кампании, в числе прочего, планировали организовать акции протеста и демонстрации.

План стал известен из меморандума, составленного российским офицером разведки. В результате утечки, документ попал в Центр журналистских расследований „Досье“.

В плане разведки говорится, что сильные протесты в Швеции после сожжения Корана усилили страх перед исламом в странах ЕС. Документ призывает к дальнейшему нагнетанию этой напряженности.

Целью было усиление трений между Турцией, а также европейскими странами и НАТО.

Полиция безопасности Финляндии подтверждает, что знала о планах российской разведки по подстрекательству к демонстрациям и в Финляндии. Супо не комментирует дальнейшую оперативную деятельность.

В документах, полученных MOT, нет никаких признаков того, что Россия действительно реализовала свои планы в Финляндии.

Как можно больше настенных надписей, высмеивающих Турцию

В материалах российских спецслужб перечислены средства, которые могут быть использованы для организации кампаний по дестабилизации.

Например, в крупных европейских городах были запланированы демонстрации, высмеивающие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Один из методов, упомянутых в документе, „как можно больше настенных надписей против ислама и Эрдогана на видных местах“.

План предусматривал максимально широкое распространение видеозаписей демонстраций в социальных сетях. Ожидалось, что СМИ также будут освещать события.

Согласно просочившимся материалам российской разведки, некоторые запланированные акции протеста были проведены.