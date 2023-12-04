Секретный доклад: Россия планировала помешать вступлению Финляндии и Швеции в НАТО(5)
Полиция безопасности подтверждает, что ей было известно о планах российской разведки по подстрекательству к проведению демонстраций, пишет Yle.fi.
Россия планировала помешать вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом стало известно из секретного разведывательного доклада, который попал в руки редакции журналистских расследований Yle MOT.Согласно полученной информации, российская разведка готовила провести кампанию по дестабилизации процесса вступления в НАТО перед тем, как страны получат одобрение на членство в альянсе. В рамках этой кампании, в числе прочего, планировали организовать акции протеста и демонстрации.
План стал известен из меморандума, составленного российским офицером разведки. В результате утечки, документ попал в Центр журналистских расследований „Досье“.
В плане разведки говорится, что сильные протесты в Швеции после сожжения Корана усилили страх перед исламом в странах ЕС. Документ призывает к дальнейшему нагнетанию этой напряженности.
Целью было усиление трений между Турцией, а также европейскими странами и НАТО.
Полиция безопасности Финляндии подтверждает, что знала о планах российской разведки по подстрекательству к демонстрациям и в Финляндии. Супо не комментирует дальнейшую оперативную деятельность.
В документах, полученных MOT, нет никаких признаков того, что Россия действительно реализовала свои планы в Финляндии.
Как можно больше настенных надписей, высмеивающих Турцию
В материалах российских спецслужб перечислены средства, которые могут быть использованы для организации кампаний по дестабилизации.
Например, в крупных европейских городах были запланированы демонстрации, высмеивающие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Один из методов, упомянутых в документе, „как можно больше настенных надписей против ислама и Эрдогана на видных местах“.
План предусматривал максимально широкое распространение видеозаписей демонстраций в социальных сетях. Ожидалось, что СМИ также будут освещать события.
Согласно просочившимся материалам российской разведки, некоторые запланированные акции протеста были проведены.
Помимо документа о планах, в Центр „Досье“ поступил отчет о проведенной операции. В нем подробно описана российская кампания, проведенная в центре Парижа в марте 2023 года. В то время в городе проходили демонстрации против ислама и Турции.
Утечка документов из разведывательной службы
Информация о российских планах попала в Центр „Досье“ в двух частях – в конце прошлого года и весной этого года.
Центр „Досье“ – это центр журналистских расследований, финансируемый российским оппозиционером Михаилом Ходорковским. Группа занимается изучением активов и движения денег российской элиты.
– Мы уделяем основное внимание Владимиру Путину и его окружению. Мы также пытаемся найти информацию о деятельности российских спецслужб. Что они пытаются предпринять в Европе, в России и везде, где только можно, – говорит журналист Центра „Досье“ Илья Рождественский.
Он один из немногих исследователей и журналистов Центра „Досье“, которые появляются на публике. Он бежал из России незадолго до начала агрессивной войны в феврале 2022 года и в настоящее время работает в Литве.
По словам Рождественского, у них по-прежнему есть источники в российском аппарате безопасности.
Документы, касающиеся стран Северной Европы, изначально были подготовлены офицером российской разведки. MOT располагает информацией об авторе докладов и разведывательном подразделении, в котором он работает. Однако эта информация не публикуется по соображениям безопасности.
Российская разведка стремится к эскалации споров
вместе подали заявку на членство в НАТО в мае прошлого года. Президент Турции Эрдоган первоначально выступал против вступления обеих стран в альянс. В апреле этого года Турция ратифицировала членство Финляндии, сделав ее членом НАТО. Швеция все еще ждет одобрения Турции.
Рождественский считает, что российская разведка пыталась затормозить процесс создания НАТО в обеих странах, но основное внимание уделялось Швеции.
Репутация Швеции в Турции и других странах с преобладанием мусульманского населения пострадала после сожжения Корана во время демонстраций.
Рождественский говорит, что для российских спецслужб типично искать споры между европейскими странами или этническими группами, чтобы их обострить.
По его словам, с точки зрения целей России распространение дезинформации и усиление раскола является эффективным способом подрыва демократических государств изнутри.
– Для этого не нужно много денег или оборудования. Не прилагая особых усилий можно распространять вводящую в заблуждение информацию и заставить кого угодно и где угодно усомниться в реальности, – говорит Рождественский.
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