Во Франции не намерены менять планы на Олимпиаду, несмотря на риск терактов

„У нас нет никакого „плана Б“ для церемонии открытия Игр, у нас есть только „план А“, имеющий несколько приложений“, - сказала Удеа-Кастера. Она уточнила, что речь идет о содержании и различной продолжительности художественной программы церемонии.

Вместе с тем глава Минспорта признала, что „угроза терактов существует“ и власти предусматривают создание нескольких периметров безопасности в районе олимпийских объектов.

Ранее заместитель главы столичного региона Иль-де-Франс по вопросам безопасности Фредерик Пешенар заявил, что следует подумать о возможном „плане Б“, если террористические акты во Франции „будут продолжаться“.

Свои опасения чиновник высказал после нападения, которое совершил субботу в XV округе Парижа 26-летний француз иранского происхождения Арман Раджабпур-Мияндоаб. Его жертвой стал германо-филиппинский турист, умерший от ножевого ранения. Кроме того, злоумышленник напал с молотком на двух других прохожих. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что преступник уже отбывал срок за подготовку нападения в 2016 году и проходил лечение в психиатрическом стационаре. По словам главы ведомства, нападавший сказал полицейским после задержания, что не может смириться с тем, что „мусульмане погибают в Афганистане и Палестине“.

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