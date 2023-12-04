Хоккей
04.12.2023, 13:24

Хоккеист пропустит ЧМ из-за обвинений в изнасиловании

 
Топи Рённи (слева в белой майке)
Топи Рённи (слева в белой майке)
ФОТО: Ron Ward | Scanpix

Нападающий молодежной сборной Финляндии и „Таппары“ Топи Рённи не выступит на предстоящем чемпионате мира среди хоккеистов до 20 лет из-за обвинений в изнасиловании, сообщает MTV Uutiset со ссылкой на Финскую ассоциацию хоккея.

Рённи обвиняют в изнасиловании в 2021 году, ему на тот момент было 17 лет. Окружной суд Хельсинки проведет слушания по делу в марте 2024 года, хоккеисту грозит до шести лет тюрьмы, сообщает РБК.

На прошлой неделе 19-летний центрфорвард вернулся в состав „Таппары“ впервые с октября, когда стало известно о его уголовном преследовании. В клубе заявили, что следуют презумпции невиновности.

В Финской ассоциации хоккея заявили, что согласно ее политике обвиняемый в таком преступлении игрок не сможет выступать за сборную во время уголовного процесса, но может быть допущен после оправдательного приговора.

Рённи играл за юношеские и юниорские сборные Финляндии. В прошлом году его задрафтовал клуб НХЛ „Калгари Флэймз“ под общим 59-м номером.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в шведском Гетеборге.

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