Хоккеист пропустит ЧМ из-за обвинений в изнасиловании

Рённи обвиняют в изнасиловании в 2021 году, ему на тот момент было 17 лет. Окружной суд Хельсинки проведет слушания по делу в марте 2024 года, хоккеисту грозит до шести лет тюрьмы, сообщает РБК.

На прошлой неделе 19-летний центрфорвард вернулся в состав „Таппары“ впервые с октября, когда стало известно о его уголовном преследовании. В клубе заявили, что следуют презумпции невиновности.

В Финской ассоциации хоккея заявили, что согласно ее политике обвиняемый в таком преступлении игрок не сможет выступать за сборную во время уголовного процесса, но может быть допущен после оправдательного приговора.

Рённи играл за юношеские и юниорские сборные Финляндии. В прошлом году его задрафтовал клуб НХЛ „Калгари Флэймз“ под общим 59-м номером.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в шведском Гетеборге.

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