Беларусь — испытательный полигон? Вспоминаем „инновации“ белорусских властей, повторенные через какое-то время Кремлем(1)
Удивительным образом очень многие действия белорусских властей через какое-то время будто под копирку повторяются Москвой. На то, что многие действия белорусских властей как будто предвосхищают аналогичные события в России, люди обратили внимание уже давно. Еще в 2016 году комик-стендапер Слава Комиссаренко описал эту ситуацию так, что белорусы и россияне будто бы смотрят один сериал, только „Россия еще на третьем сезоне, а мы уже на пятом“ (позднее, в ноябре 2021 года, он повторил этот же тезис в интервью российскому блогеру Юрию Дудю). „Зеркало“ собрали семь примеров, подтверждающих эту странную закономерность.
Новости с российско-финляндской границы, где разворачивается новый миграционный кризис, могут вызвать у белорусов ощущение дежавю. Так же, как и на общей границе Беларуси и Евросоюза в 2021 году, здесь вдруг появилось множество беженцев из ближневосточных стран и Сомали. Финляндия, в свою очередь, сначала решила закрыть большинство пунктов пропуска на своей границе с Россией (точно так же ранее поступили западные соседи Беларуси), а потом решилась и на полное перекрытие наземного сообщения за исключением грузоперевозок.
Миграционный кризис
Белорусский оригинал
Миграционный кризис на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей начался весной 2021 года на фоне ухудшения отношения между Минском и Евросоюзом. В июне 2021 года после острой международной реакции на принудительную посадку ирландского авиалайнера в Минске Александр Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет сдерживать незаконную миграцию и наркотрафик на внешней границе ЕС. Вскоре после этого в ЕС из Беларуси двинулись тысячи мигрантов — а своего пика кризис достиг к ноябрю 2021-го, когда толпы людей штурмовали пропускной пункт „Брузги“ на границе с Польшей.
При этом существуют свидетельства причастности Лукашенко и подконтрольных ему структур в организации доставки в Беларусь мигрантов с Ближнего Востока. Это значит, что миграционный кризис на границе нашей страны и ЕС начался не по каким-то независящим от властей причинам — а организован ими самими. Более того, белорусских пограничников неоднократно уличали в том, что они помогали мигрантам незаконно нарушать границу с соседними странами.
Российская копия
В апреле 2023 года нейтральная до того момента Финляндия вступила в НАТО. Такое решение руководство страны приняло после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. При этом еще с начала марта 2022 года РФ официально признала Финляндию „недружественным государством“. А в июле 2023 года Кремль заявил официальный протест „в связи с проводимой властями Финляндии конфронтационной антироссийской политикой“.
Одними протестами дело не ограничилось, и в октябре-ноябре 2023 года на границе России и Финляндии появились сотни мигрантов из азиатских и африканских государств. По мнению Хельсинки, новый миграционный кризис спровоцирован Москвой. А финские пограничники обвиняют своих российских коллег в оказании помощи мигрантам по пересечению границы с Финляндией.
„Обнуление“ президентских сроков
Белорусский оригинал
Принятая в 1994 году Конституция Беларуси содержала демократическую норму сменяемости власти, которая препятствовала ее узурпации. А именно — определяла, что президент страны может избираться не более чем на два пятилетних срока. Таким образом, Александр Лукашенко на законных основаниях мог оставаться на своем посту не более десяти лет.
Однако уже в 1996 году он „обнулил“ срок своих полномочий с помощью поправок к Конституции, принятых на референдуме, официально объявленные результаты которого выглядят крайне сомнительными. Статья 144 обновленной Конституции прямо указывала, что срок полномочий президента исчисляется со дня ее вступления в силу. Так Лукашенко добавил к своему первому сроку два лишних года — и увеличил себе максимально возможный срок пребывания у власти до 12 лет.
Впрочем, этого ему было мало. В 2004 году на очередном референдуме ограничения по числу президентских сроков вообще были удалены из Конституции — причем незаконно. Ведь, согласно Избирательному кодексу, „на республиканский референдум не могут выноситься вопросы, <…> связанные с избранием и освобождением президента“.
Российская копия
Изначальная редакция российской Конституции от 1993 года содержала положение о том, что один человек не может занимать должность президента более двух сроков подряд (что давало возможность избираться и в третий раз — но после „паузы“ в виде президентства другого лица). Первый президент России Борис Ельцин не нарушил этого положения и в 1999 году, еще до истечения своего второго срока, ушел в отставку. Сменивший его Владимир Путин, отбыв на президентской должности два полных срока, в 2008 году не участвовал в выборах и уступил пост Дмитрию Медведеву (хотя в период его президентства руководил российским правительством).
Однако задолго перед истечением следующих двух сроков Путин, похоже, решил не рисковать, временно передавая президентскую власть в руки другого лица. И в марте 2020 года Государственная дума РФ приняла поправку к российской Конституции, предложенную экс-космонавткой и депутатом от правящей партии „Единая Россия“ Валентиной Терешковой. В соответствии с ней сроки президентства Владимира Путина до 2024 года „обнулились“ — что дало ему возможность участвовать в выборах 2024 и 2030 годов.
Съемки силовиками покаянных видео
Белорусский оригинал
Еще в далеком 2011 году извиняться перед белорусскими силовиками на камеру пришлось российскому хоккейному тренеру Андрею Назарову, который во время матча его „Витязя“ со столичным „Динамо“ задирал болельщиков на „Минск-Арене“. А в ноябре 2018 года силовики заставили извиняться на камеру подростка за „пощечину“ скульптуре городового в Минске.
Но по-настоящему неотъемлемой частью работы белорусских силовиков запись „покаянных“ видео стала с августа 2020 года. При их создании и публикации силовики совершенно не стесняются нарушать закон — например, открыто оскорбляя людей, унижая их честь и достоинство, разглашая персональные данные и заставляя их оговаривать себя (согласно Конституции, никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого себя, членов своей семьи и близких родственников).
По некоторым оценкам, только с августа 2020 по декабрь 2021 года провластные телеграм-каналы опубликовали почти 1200 „покаянных“ видео с гражданами, задержанными за различную протестную активность — в том числе за участие в демонстрациях, комментарии и репосты в соцсетях, подписку на запрещенные медиаресурсы и так далее.
Российская копия
Здесь активно использовать „покаянные“ видео начали в 2015 году в Чечне. Поначалу эта практика тоже носила локальный и спорадический характер. Но зимой 2021 года российские силовики (возможно, вдохновленные примером белорусских коллег) записали целую серию „покаянных“ роликов с людьми, задержанными во время митингов в поддержку Алексея Навального.
А после нападения на Украину в 2022 году практика создания и публикации „покаянных“ видео в Росси приобрела повсеместный характер. Правозащитный проект „ОВД-Инфо“ насчитал 94 случая публичных извинений с 24 февраля 2022 года до 30 июня 2023 года. Основная часть из них — 66 — пришлась на Крым. Наиболее частыми поводами для извинений в этот период, по данным „ОВД-Инфо“, стали антивоенные посты и высказывания, проукраинская символика, участие в акциях.
Огромные сроки главным политическим оппонентам
Белорусский оригинал
После 2020 года белорусские суды приговаривают ключевых оппонентов власти к огромным срокам. В частности, в июле 2021 года Виктор Бабарико получил 14 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, а в декабре 2021 года Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии усиленного режима (в феврале 2023 года Тихановскому добавили еще полтора года якобы за „злостное неповиновение администрации“). Бабарико и Тихановский собирались участвовать в президентских выборах 2020 года, но не были допущены к ним властями (хотя штаб первого, например, собрал в поддержку своего кандидата 425 тысяч подписей).
Сам по себе факт вынесения приговоров множеству людей, которые пытались законно избраться на пост президента, уже многое говорит о белорусской политической модели. Но в предыдущие президентские кампании белорусские суды были заметно снисходительнее к соперникам Лукашенко. Например, после выборов 2010 года экс-кандидаты в президенты Владимир Некляев и Виталий Рымашевский получили по два года лишения свободы условно.
Российская копия
Продолжительное время главным оппозиционным соперником Владимира Путина является Алексей Навальный. Первый приговор популярному политику в 2014 году был условным (3,5 года), хотя суд тогда отправил в колонию общего режима на такой же срок его брата Олега. Более того, в 2015 году Европейский суд по правам человека назначил Навальному компенсацию за отсутствие справедливого судебного разбирательства — и Россия признала это решение, выплатив политику более 4 миллионов российских рублей.
Но белорусский пример и здесь оказался заразительным. В марте 2022 года Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима, а в августе 2023-го суд назначил ему наказание в виде 19 лет колонии. Также в апреле 2023 года огромный срок в 25 лет колонии получил еще один известный российский оппозиционер — тележурналист, режиссер и публицист Владимир Кара-Мурза.
Списки запрещенных артистов
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В Беларуси черные списки неугодных властям музыкальных групп и исполнителей появились впервые не позднее 2004 года. Тогда после концерта на разрешенном митинге „Нет третьему сроку!“ в опалу попали Neuro Dubel, „Палац“, „Крама“, „Крамбамбуля“, N.R.M., Zet, Drum Ecstasy, Александр Помидоров, Змитер Войтюшкевич, Олег Хоменко. Участников концерта уволили из государственных организаций вроде „Белконцерта“ и с телеканала СТВ, а концерты групп и отдельных исполнителей отменялись один за другим. В 2007 году черные списки как будто исчезли, но в 2011 появились вновь. Попавшие в них группы и музыканты не должны были звучать в телевизионных и радиоэфирах.
После событий 2020 года черные списки в Беларуси заметно раздулись. В августе 2021 года провластные телеграм-каналы распространили список более чем из 350 фамилий работников культуры, СМИ, спортсменов, творческих коллективов. Авторы постов называли этих людей и коллективы „предателями“ и призывали не сотрудничать с ними. В феврале 2023 года в распоряжение „Беларускай рады культуры“ попал список из 80 белорусских и зарубежных исполнителей, песни которых запрещено исполнять в нашей стране.
А в апреле 2023 года цензоры „вымарали“ опального актера-купаловца Дмитрия Есеневича из белорусско-российского сериала „За полчаса до весны“ о Владимире Мулявине и ансамбле „Песняры“.
Российская копия
В России запреты на выступление неугодных власти артистов, выступивших против нападения на Украину, появились вскоре после начала войны. Уже в марте 2022 года организаторы концертов получили список из 22 исполнителей и групп, выступления которых власти сочли „крайне нежелательными“, — и начали его использовать. К июлю 2022 года список запрещенных в России артистов расширился до 30.
Переняли россияне и опыт по „вымарыванию“ лиц неугодных артистов из уже готовых видео — в апреле 2023 года телеканал „Муз-ТВ“ заблюрил певицу Елену Темникову в фильме об истории шоу „Фабрика звезд“.
Использование термина „экстремизм“ не по назначению
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В мае 2021 года в Беларуси были приняты поправки к законам о противодействию экстремизму. По мнению экспертов, вместо реальной борьбы с экстремизмом (то есть с проявлением крайних, радикальных политических взглядов) они были введены для того, чтобы подавить протестную деятельность и наказать при желании любого человека, протестовавшего против фальсификации результатов президентских выборов в августе 2020 года.
Как считает политолог Валерий Карбалевич, сейчас под экстремизм белорусские власти подводят фактически любую оппозиционную деятельность и все, что касается критики властей: „Страна, которая гордилась стабильностью и отсутствием конфликтов, вдруг оказалась островом абсолютного экстремизма. Количество экстремистских дел — это искусственно созданная властями ситуация“.
Фактически белорусские власти начали массово называть экстремизмом практически любое неугодное им поведение еще до принятия нового закона — в ходе подавления протестов после выборов 2020 года. К марту 2021 года (то есть еще до принятия поправок) Следственный комитет сообщал, что передал для направления в суд уголовные дела о более чем 700 преступлениях, связанных с экстремизмом, — а 350 человек на тот момент уже были осуждены.
В результате такой вольной и противоречащей здравому смыслу трактовки „экстремистами“ в Беларуси объявляют администраторов дворовых чатов и организаторов чаепитий, прогулок, концертов (как маму пятерых детей Ольгу Золотарь, которую обвинили за похожие действия в создании экстремистского формирования и приговорили к четырем годам колонии).
„Экстремистскими действиями“ власти называют использование дронов, отправку в чатах фотографий военной техники, исполнение украинских песен, написание негативных комментариев о власти в соцсетях, издание, продажу и хранение „неправильных“ книг, а „финансированием экстремистской деятельности“ — благотворительность (донаты на помощь пострадавшим от насилия силовиков, политзаключенным и их семьям). „Содействием экстремистским действиям“ с точки зрения властей теперь являются интервью, отправка информации или комментарии независимым средствам массовой информации, а сами такие СМИ одно за другим объявляются „экстремистскими формированиями“ и „экстремистскими материалами“. Репост и пересылка запрещенных публикаций из этих источников классифицируются как „распространение экстремистских материалов“. Также „экстремистскими материалами“ признаются „неправильные“ песни, YouTube-каналы, группы в соцсетях.
Напомним, что на самом деле участие в мирных собраниях и свободное высказывание своих убеждений — равно как и получение и распространение информации любыми средствами — не являются экстремизмом, а относятся к числу неотъемлемых прав человека.
Российская копия
Россия без проблем подхватила новые белорусские правила игры в отношении „экстремизма“ и без проблем выдает Минску находящихся на ее территории белорусских граждан, которых тот обвиняет в совершении „экстремистских“ преступлений. А с момента начала вторжения в Украину в РФ скачкообразно выросло число „преступлений экстремистской направленности“. За 2022 год их было зафиксировано почти в полтора раза (на 48,2%) больше, чем в 2021-м. О достаточно широкой трактовке экстремизма в России свидетельствует тот факт, что большинство из 1566 российских экстремистских преступлений 2022 года совершено в интернете — то есть в виде комментариев, сообщений, репостов.
В сентябре 2023 года Госдума РФ приняла в первом чтении поправки к 280-й статье Уголовного кодекса (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), которые значительно расширяют сферу ее применения. После вступления в силу уголовно наказуемым деянием в России будет считаться „публичное заявление о признании идеологии и практике экстремизма правильным, нуждающимся в поддержке и подражании“. А „распространение информации, направленной на формирование у человека идеологии экстремизма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности“ будет пониматься как пропаганда экстремизма.
По оценкам депутатов Госдумы от Коммунистической партии, с учетом новых поправок к Уголовному кодексу положения существующего в России закона „О противодействии экстремистской деятельности“ (который определяет таковой, например, „насильственное изменение основ конституционного строя“) позволят наказывать, например, людей, которые в положительном ключе выскажутся о декабристах, февральской революции 1917 года или о Борисе Ельцине. Ведь все они связаны с успешными либо не очень попытками изменения государственного строя. Таким образом, новая расширенная трактовка „экстремизма“ позволит называть экстремистами даже неосторожных участников политических или исторических дискуссий.
Лишение гражданства неугодных граждан
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14 декабря 2022 года депутаты Палаты представителей приняли во втором чтении, а 5 января 2023 года Лукашенко утвердил поправки к закону о гражданстве. Они вступили в силу через полгода. Согласно им, власти получили право лишать гражданства людей, осужденных за „экстремистскую деятельность“ и находящихся за пределами страны. С учетом неадекватно широкой трактовки понятия „экстремизм“, о которой мы писали выше, это дает техническую возможность лишить белорусского гражданства очень многих людей, покинувших страну из-за преследования со стороны властей (или из-за высокой вероятности такого преследования). Новая версия закона позволяет лишать гражданства людей, осужденных по одной из 42 „экстремистских“ статей Уголовного кодекса.
Российская копия
26 октября 2023 года в России вступил в силу новый закон „О гражданстве РФ“ (он был принят парламентом и подписан Владимиром Путиным в апреле). В соответствии с ним перечень преступлений, за совершение которых российские власти будут лишать гражданства, увеличился в четыре раза — с 18 в предыдущем варианте закона до 64. Правда, речь пока лишь о приобретенном гражданстве (то есть полученном не по праву рождения) — в Беларуси же таких ограничений уже нет.