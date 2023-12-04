Беларусь — испытательный полигон? Вспоминаем „инновации“ белорусских властей, повторенные через какое-то время Кремлем

В апреле 2023 года нейтральная до того момента Финляндия вступила в НАТО. Такое решение руководство страны приняло после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. При этом еще с начала марта 2022 года РФ официально признала Финляндию „недружественным государством“. А в июле 2023 года Кремль заявил официальный протест „в связи с проводимой властями Финляндии конфронтационной антироссийской политикой“.

При этом существуют свидетельства причастности Лукашенко и подконтрольных ему структур в организации доставки в Беларусь мигрантов с Ближнего Востока. Это значит, что миграционный кризис на границе нашей страны и ЕС начался не по каким-то независящим от властей причинам — а организован ими самими. Более того, белорусских пограничников неоднократно уличали в том, что они помогали мигрантам незаконно нарушать границу с соседними странами.

Миграционный кризис на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей начался весной 2021 года на фоне ухудшения отношения между Минском и Евросоюзом. В июне 2021 года после острой международной реакции на принудительную посадку ирландского авиалайнера в Минске Александр Лукашенко заявил , что Беларусь больше не будет сдерживать незаконную миграцию и наркотрафик на внешней границе ЕС. Вскоре после этого в ЕС из Беларуси двинулись тысячи мигрантов — а своего пика кризис достиг к ноябрю 2021-го, когда толпы людей штурмовали пропускной пункт „Брузги“ на границе с Польшей.

Новости с российско-финляндской границы, где разворачивается новый миграционный кризис, могут вызвать у белорусов ощущение дежавю. Так же, как и на общей границе Беларуси и Евросоюза в 2021 году, здесь вдруг появилось множество беженцев из ближневосточных стран и Сомали. Финляндия, в свою очередь, сначала решила закрыть большинство пунктов пропуска на своей границе с Россией (точно так же ранее поступили западные соседи Беларуси), а потом решилась и на полное перекрытие наземного сообщения за исключением грузоперевозок.

Одними протестами дело не ограничилось, и в октябре-ноябре 2023 года на границе России и Финляндии появились сотни мигрантов из азиатских и африканских государств. По мнению Хельсинки, новый миграционный кризис спровоцирован Москвой. А финские пограничники обвиняют своих российских коллег в оказании помощи мигрантам по пересечению границы с Финляндией.

„Обнуление“ президентских сроков

Белорусский оригинал

Принятая в 1994 году Конституция Беларуси содержала демократическую норму сменяемости власти, которая препятствовала ее узурпации. А именно — определяла, что президент страны может избираться не более чем на два пятилетних срока. Таким образом, Александр Лукашенко на законных основаниях мог оставаться на своем посту не более десяти лет.

Однако уже в 1996 году он „обнулил“ срок своих полномочий с помощью поправок к Конституции, принятых на референдуме, официально объявленные результаты которого выглядят крайне сомнительными. Статья 144 обновленной Конституции прямо указывала, что срок полномочий президента исчисляется со дня ее вступления в силу. Так Лукашенко добавил к своему первому сроку два лишних года — и увеличил себе максимально возможный срок пребывания у власти до 12 лет.

Впрочем, этого ему было мало. В 2004 году на очередном референдуме ограничения по числу президентских сроков вообще были удалены из Конституции — причем незаконно. Ведь, согласно Избирательному кодексу, „на республиканский референдум не могут выноситься вопросы, <…> связанные с избранием и освобождением президента“.

Российская копия