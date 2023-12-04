РФ атаковала Украину 23 дронами

Помимо беспилотников, армия РФ запустила одну управляемую авиаракету Х-59, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Ракету и 18 беспилотников типа „Шахед“, по словам украинских военных, удалось ликвидировать. Дроны были запущенны из Крыма, ракета — с территории Херсонской области, занятой российскими войсками. Силы и средства ПВО во время налета работали в девяти областях Украины, заявили в командовании Воздушных сил ВСУ.