04.12.2023, 08:31
РФ атаковала Украину 23 дронами
ФОТО:
Российские войска в ночь на 4 ноября выпустили по Украине 23 ударных дрона. 18 из них были сбиты, утверждают в ВСУ.
Помимо беспилотников, армия РФ запустила одну управляемую авиаракету Х-59, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Ракету и 18 беспилотников типа „Шахед“, по словам украинских военных, удалось ликвидировать. Дроны были запущенны из Крыма, ракета — с территории Херсонской области, занятой российскими войсками. Силы и средства ПВО во время налета работали в девяти областях Украины, заявили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.