ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (648-й день) | Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал ситуацию в Украине „критической“
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
В ночь на 3 декабря российские войска атаковали Украину 12 ударными беспилотниками „Шахед-136/131“ и управляемой авиационной ракетой Х-59.
Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, средства украинской ПВО уничтожили десять дронов. Ракета Х-59 не достигла своей цели.
Беспилотники были запущены из района Приморско-Ахтарска и атаковали в несколько волн.
Большинство дронов были уничтожены над Николаевской областью, еще часть — в районе Староконстантинова в Хмельницкой области.
В ночь на 3 декабря российская армия обстреляла из тяжелой артиллерии Никополь и Красногригорьевскую общину в Днепропетровской области.
По данным главы военной администрации региона Сергея Лысака, погибших и пострадавших нет. Последствия обстрелов уточняются.
За прошедшие сутки российские войска совершили 76 обстрелов Херсонской области, выпустив 397 снарядов из минометов, артиллерии, „Градов“, ПТРК, танков, авиации и БПЛА. Об этом сообщает глава военной администрации региона Александр Прокудин.
Целью атак стали жилые кварталы населенных пунктов области, а также территория завода и электросеть в Херсоне. По областному центру были выпущены 27 снарядов.
ВСУ подтвердили подлинность видео с расстрелом сдающихся в плен украинских солдат
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обратится в ООН и Международный Красный Крест из-за очередного военного преступления России — казни сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ.
„Сегодня в сети появилось видео казни российскими военнослужащими украинских воинов, которые сдавались в плен! Это очередное нарушение Женевских конвенций и неуважение к международному гуманитарному праву! Российская сторона снова и снова показывает свое лицо террориста!“ — написал он в своем телеграм-канале.
В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ также подтвердили информацию об убийстве украинских военнослужащих, сдавшихся в плен россиянам.
Представитель оперативно-тактической группировки войск „Таврия“ Александр Штупун прокомментировал видео, на котором запечатлено убийство сдавшихся в плен украинских военнослужащих.
„Российские оккупанты ежедневно цинично нарушают правила и обычаи ведения войны. И это видео — вопиющее тому подтверждение. Оно проходит соответствующие процедуры проверки и документирования. Подобные преступления не имеют срока давности, все доказательства будут переданы в соответствующие международные институты, которые занимаются военными преступлениями“, — заявил он „Украинской правде“.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал ситуацию в Украине „критической“, призвав увеличить поставки западного оружия Киеву.
„Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена“, — сказал он в интервью ARD.
При этом Столтенберг не стал советовать, как следует действовать ВСУ в нынешних условиях, отметив, что „сложные оперативные решения“ должен принимать сам Киев.
Активность российской пехоты выросла на юге Украины, в частности в районе Авдеевки, где идут тяжелые бои. Об этом рассказал спикер оперативно-тактической группировки войск ВСУ „Таврия“ Александр Штупун.
„В зоне ответственности ОСУВ „Таврия“, в частности, и на авдеевском направлении, активность пехоты оккупантов снова увеличилась по сравнению с предыдущими сутками. Произошло 55 боевых столкновений в целом. Враг потерял 440 человек живой силы, большинство из них в районе Авдеевки и Марьинки“, — заявил Штупун в эфире телемарафона.
По его словам, в районе Марьинки и Новомихайловки продолжаются бои. Российские заявления о продвижении в Марьинке не соответствуют действительности, добавил представитель ВСУ.
Российские управляемые авиационные бомбы стали реальной проблемой для Украины, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По словам военного, еще полгода назад пуски управляемых авиабомб были единичными, но теперь российские военные могут сбросить за день до сотни бомб, особенно на юге Украины.
„КАБ летит неточно, но это 500-килограммовая бомба. Взрывчатки там много, и они берут массированными ударами. Были уже около ста за сутки показатели сброса бомб. Поэтому это реальная проблема, и мы не просто так говорим гражданам“, — заявил Игнат в эфире телемарафона.
Российская армия обстреливает Херсон с оккупированного левого берега Днепра — город находится под плотным огнем, сообщает начальник городской военной администрации Роман Мрочко.
По последним данным, в результате российского обстрела Херсона погибли два человека и еще семеро получили ранения.
По данным главы городской военной администрации Романа Мрочко, военные РФ нанесли удар по многоэтажному зданию в Центральном районе Херсона.
Ранее днем военные РФ нанесли удар по селу Садовое Херсонской городской территориальной общины, в результате чего погиб 78-летний местный житель.
Глава областной администрации Александр Прокудин добавляет, что российские войска ударили по двум больницам в Херсоне.
По его данным, здания повреждены, но жертв и пострадавших нет.
Чуть ранее стало известно, что при обстреле Центрального района города погиб один человек и еще трое получили ранения.
С 4 декабря Украина открывает один из пунктов пропуска „Угринов — Долгобичев“ для пустых грузовиков, следующих в Польшу, объявил глава министерства инфраструктуры Украины Александр Курбаков.
Открытие КПП станет первой из мер по разблокировке и увеличению пропускной способности украинско-польской границы. По словам министра, „Угринов — Долгобичев“ обычно работал только для легкового транспорта и автобусов, но теперь вместе с министерством инфраструктуры Польши удалось согласовать запуск полосы для пустых грузовиков весом 7,5 тонн и более.
Первое время КПП будет работать в тестовом режиме, регистрироваться в очередь будет не нужно. Его пропускная способность составит более 100 грузовиков в сутки.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Подготовлено по онлайну „Медузы“.
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