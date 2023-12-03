ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (648-й день) | Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал ситуацию в Украине „критической“

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ также подтвердили информацию об убийстве украинских военнослужащих, сдавшихся в плен россиянам.

„Сегодня в сети появилось видео казни российскими военнослужащими украинских воинов, которые сдавались в плен! Это очередное нарушение Женевских конвенций и неуважение к международному гуманитарному праву! Российская сторона снова и снова показывает свое лицо террориста!“ — написал он в своем телеграм-канале.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обратится в ООН и Международный Красный Крест из-за очередного военного преступления России — казни сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ.

Целью атак стали жилые кварталы населенных пунктов области, а также территория завода и электросеть в Херсоне. По областному центру были выпущены 27 снарядов.

За прошедшие сутки российские войска совершили 76 обстрелов Херсонской области, выпустив 397 снарядов из минометов, артиллерии, „Градов“, ПТРК, танков, авиации и БПЛА. Об этом сообщает глава военной администрации региона Александр Прокудин.

В ночь на 3 декабря российская армия обстреляла из тяжелой артиллерии Никополь и Красногригорьевскую общину в Днепропетровской области.

Большинство дронов были уничтожены над Николаевской областью, еще часть — в районе Староконстантинова в Хмельницкой области.

Беспилотники были запущены из района Приморско-Ахтарска и атаковали в несколько волн.

Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, средства украинской ПВО уничтожили десять дронов. Ракета Х-59 не достигла своей цели.

„Российские оккупанты ежедневно цинично нарушают правила и обычаи ведения войны. И это видео — вопиющее тому подтверждение. Оно проходит соответствующие процедуры проверки и документирования. Подобные преступления не имеют срока давности, все доказательства будут переданы в соответствующие международные институты, которые занимаются военными преступлениями“, — заявил он „Украинской правде“.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал ситуацию в Украине „критической“, призвав увеличить поставки западного оружия Киеву.

„Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена“, — сказал он в интервью ARD.

При этом Столтенберг не стал советовать, как следует действовать ВСУ в нынешних условиях, отметив, что „сложные оперативные решения“ должен принимать сам Киев.

Активность российской пехоты выросла на юге Украины, в частности в районе Авдеевки, где идут тяжелые бои. Об этом рассказал спикер оперативно-тактической группировки войск ВСУ „Таврия“ Александр Штупун.

„В зоне ответственности ОСУВ „Таврия“, в частности, и на авдеевском направлении, активность пехоты оккупантов снова увеличилась по сравнению с предыдущими сутками. Произошло 55 боевых столкновений в целом. Враг потерял 440 человек живой силы, большинство из них в районе Авдеевки и Марьинки“, — заявил Штупун в эфире телемарафона.

По его словам, в районе Марьинки и Новомихайловки продолжаются бои. Российские заявления о продвижении в Марьинке не соответствуют действительности, добавил представитель ВСУ.

Российские управляемые авиационные бомбы стали реальной проблемой для Украины, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По словам военного, еще полгода назад пуски управляемых авиабомб были единичными, но теперь российские военные могут сбросить за день до сотни бомб, особенно на юге Украины.