Маклер утаил сопутствующие расходы при сдаче квартиры в аренду. Департамент защиты прав потребителей обязал его вернуть клиенту деньги

В конце мая этого года клиент отправился на просмотр одной из квартир вместе с маклером, поскольку цена в 400 евро в месяц его вполне устраивала. После заключения договора аренды клиент заплатил маклеру 400 евро, но, так как позже выяснилось, что маклер не сообщил клиенту о дополнительных расходах, клиент потребовал вернуть выплаченную им плату за посредничество и обратился в Комиссию по разрешению потребительских споров.

Фирма Eesti Seenekasvatuse OÜ на запрос Комиссии по разрешению потребительских споров не ответила.

Комиссия по разрешению потребительских споров рассмотрела дело и пришла к выводу, что маклер допустил существенную ошибку, введя клиента в заблуждение относительно низкого размера оплаты, так как у последнего создалось впечатление, что дополнительные расходы будут низкими. Маклер также не предоставил клиенту соответствующие счета. Кроме того, маклер оказывал давление на клиента с целью заставить его быстро принять решение и заключить договор. Однако позже, после выплаты посреднической платы, выяснилось, что сопутствующие расходы превысили разумные ожидания клиента и что, если бы клиент знал о них, он бы не подписал договор аренды.

Комиссия по разрешению потребительских споров постановила, что Eesti Seenekasvatuse OÜ должна вернуть клиенту 400 евро.

Delfi тоже связался с компанией, но ответа на просьбу о комментарии не получил.

Eesti Seenekasvatuse OÜ - компания из Выру, основанная в 2015 году. Основным видом деятельности компании являются сделки с недвижимостью. В компании работает один сотрудник, а ее налогооблагаемый оборот в третьем квартале этого года составил 19 125 евро.

В 2022 году оборот компании составил 64 506 евро, увеличившись почти на 60% по сравнению с предыдущим годом. В 2021 году компания получила убыток в размере 5 424 евро, тогда как в прошлом году прибыль составила 18 194 евро.

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